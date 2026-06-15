Il caso più avanzato è l'Australia, il primo Paese al mondo ad aver introdotto un blocco generalizzato per gli under 16. La misura è entrata in vigore il 10 dicembre 2025, e riguarda le app di Meta ma anche TikTok, Snapchat, X e YouTube. Le aziende devono adottare "misure ragionevoli" per impedire l'accesso ai minori e rischiano sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani in caso di violazioni. Secondo l'autorità australiana per la sicurezza online, nelle settimane successive all'entrata in vigore della norma sono stati rimossi o disattivati circa 4,7 milioni di account riconducibili a utenti sotto i 16 anni.

Leggi anche: Australia, social vietati ad under 16: rimossi 4,7 milioni di account