La Spagna segue il modello francese e decide di vietare l’uso di piattaforme come TikTok, Instagram e Grok ai minori di 16 anni. Ad annunciarlo è stato il primo ministro socialista Pedro Sanchez. Ecco i Paesi Ue che potrebbero fare presto la stessa scelta

Una rondine non fa primavera, ma quando sono due o tre si inizia a sperare nell’arrivo della bella stagione. Chissà se la metafora si rivelerà adeguata anche per la stretta all’uso dei social da parte dei minorenni, annunciata oggi da Madrid. Dopo la Francia, infatti, anche la Spagna vuole mettere regole più stringenti sull'accesso ai social network dei ragazzini e c’è chi si domanda se a breve il dibattito sul tema possa trovare applicazione pratica, con una legge ad hoc, anche in Italia.

La decisione di Madrid

In particolare, il governo spagnolo vuole vietare l'accesso ai social ai giovani che abbiano meno di 16 anni per proteggerli dai numerosissimi pericoli della rete nascosti in un mondo di “pornografia” e “violenza”, che talvolta ignorano i genitori stessi. Ad averlo annunciato è stato il primo ministro socialista Pedro Sanchez, in visita a Dubai, durante un discorso pronunciato al Vertice mondiale dei governi che si tiene negli Emirati Arabi Uniti. “Le piattaforme – ha aggiunto il leader spagnolo - dovranno mettere in atto sistemi efficaci di verifica dell'età, non solo caselle da spuntare, ma vere e proprie barriere che funzionino”.

Il governo di Madrid modificherà la legge in modo da ritenere responsabili i dirigenti dei social per contenuti illegali o incitanti all'odio contenuti sulle piattaforme. L'obiettivo, ha proseguito Sanchez, è quello di ''affrontare gli abusi delle grandi piattaforme digitali e garantire un contesto digitale sicuro, democratico e rispettoso dei diritti fondamentali''.