Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, nuova proposta di legge sul matrimonio: sesso non è dovere coniugale

Mondo
©Getty

Non c'è obbligo di rapporti sessuali nel matrimonio: a sancirlo all'unanimità è stata l'Assemblea nazionale francese, che ha dato il primo via libera al provvedimento. Ora il testo, passato con 106 voti a favore e 0 contrari, dovrà essere esaminato dal Senato

ascolta articolo

L'Assemblea Nazionale ha sancito la fine del "dovere coniugale" votando all'unanimità un provvedimento che chiarisce l'assenza di obbligo di rapporti sessuali all'interno del matrimonio, mentre persiste un'ambiguità giuridica nel codice civile. "Vorrei rivolgere un pensiero a tutte le donne che si sono sentite costrette, che hanno subito stupri coniugali (...) contiamo su questo testo come punto di partenza, affinché tutto questo finisca definitivamente", ha dichiarato dopo la votazione la deputata ecologista Marie-Charlotte Garin, coautrice della proposta di legge. Adottato con 106 voti a favore e 0 contrari, il testo dovrà ora essere esaminato dal Senato. 

Non c'è obbligo di rapporti sessuali nel matrimonio

Negli ultimi anni, alcuni tribunali hanno continuato a pronunciare sentenze di divorzi sulla base del rifiuto di un coniuge, spesso la moglie, di avere rapporti sessuali, considerando questo rifiuto come una violazione degli "obblighi coniugali". Una sentenza della Corte d'appello di Versailles del 7 novembre 2019, ad esempio, ha accordato una richiesta di divorzio facendo riferimento al "continuo rifiuto" della moglie di avere rapporti intimi, descritto come una grave e ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi del matrimonio che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza". La donna aveva poi portato il caso davanti alla Corte di Cassazione, che aveva stabilito come i suoi diritti fondamentali fossero stati violati. Come è finita? Il 23 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Francia per questa vicenda. 

Approfondimento

Matrimoni all’italiana: sono sempre meno e sempre più tardi

Mondo: Ultime notizie

Trump all’Iran: “Il tempo stringe”. Bruxelles prepara nuove sanzioni

live Mondo

Gli Stati Uniti intendono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio...

Ucraina Russia, droni russi uccidono 3 persone a Zaporizhzhia. LIVE

live Mondo

Le forze armate di Mosca hanno lanciato attacchi con droni durante la notte, provocando tre...

Bologna, arrestato russo per presunta associazione terroristica

Mondo

Nella prime ore di questa mattina la polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di...

Starmer in Cina da Xi: “Vitale sviluppo legami tra Londra e Pechino”

Mondo

Il leader britannico è arrivato a Pechino mercoledì 28 gennaio e vi rimarrà fino a sabato per...

Mondiali 2026, negli Usa c’è il Fifa Pass: cos'è e come funziona

Mondo

I Mondiali di calcio 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio, si svolgeranno tra Stati...

Mondo: I più letti