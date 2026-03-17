Terremoto a Cuba, scossa di magnitudo 5.9 nel Sud-Est dell'isola

La terra trema a Cuba, colpita in queste ore da un blackout totale dell'energia elettrica. L'epicentro del sisma si è registrato a sud-sudovest di Maisi. Nessun ferito, né danni
Terremoto a Cuba, colpita in queste ore da un blackout totale dell’energia elettrica. L'epicentro del sisma di magnitudo 6 si è registrato a una profondità di 15 chilometri e a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo. Al momento non si segnalano vittime, né ingenti danni.
A Cuba è in corso un blackout totale dell'energia elettrica
La scossa di magnitudo 6 arriva sull’isola rimasta al buio per i continui black out causati dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti per fare pressione sul governo comunista. Le interruzioni di corrente sono state causate da un "blocco completo della rete elettrica nazionale", ha dichiarato l'Union Nacional Electrica de Cuba (Une) in un comunicato, aggiungendo che sono iniziati i lavori per ripristinare l'erogazione di energia elettrica.