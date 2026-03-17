Terremoto a Cuba, scossa di magnitudo 5.9 nel Sud-Est dell'isola

La terra trema a Cuba, colpita in queste ore da un blackout totale dell'energia elettrica. L'epicentro del sisma si è registrato a sud-sudovest di Maisi. Nessun ferito, né danni

Terremoto a Cuba, colpita in queste ore da un blackout totale dell’energia elettrica. L'epicentro del sisma di magnitudo 6 si è registrato a una profondità di 15 chilometri e a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo. Al momento non si segnalano vittime, né ingenti danni.