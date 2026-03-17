I giornalisti francesi sul posto testimoniano di aver contato almeno 30 corpi estratti dalle macerie. Il Pakistan nega e parla di raid aerei di precisione nell'ambito di un'operazione in corso contro strutture militari ascolta articolo

L’Afghanistan afferma che "almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul": lo scrive la Reuters sul suo sito web aggiungendo che "il Pakistan ha respinto l'affermazione definendola falsa e fuorviante e ha dichiarato di aver colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo". Hamdullah Fitrat, vice portavoce dei talebani, afferma invece che un attacco è avvenuto lunedì sera prendendo di mira l'ospedale statale Omid e che gran parte della struttura è stata distrutta.

AFGHANISTAN-PAKISTAN-CONFLICT - ©Ansa

Afp sul posto: almeno 30 corpi estratti dalle macerie I giornalisti dell'Afp sul posto testimoniano di aver contato almeno 30 corpi estratti dalle macerie del centro di riabilitazione dalle droghe colpito nella capitale afghana Kabul e di aver visto i paramedici prestare soccorso a decine di feriti nel caos e tra le fiamme. "Alle prime luci dell'alba, tra le rovine annerite dell'edificio si potevano scorgere sedie, coperte, pezzi di letti d'ospedale e resti umani", riporta l'agenzia francese. Approfondimento Afghanistan, attacco pakistano a Kabul: 4 morti e diversi feriti

Il Pakistan dichiara di aver colpito depositi di munizioni Il ministro dell'Informazione del Pakistan, Attaullah Tarar, ha dichiarato che le forze armate pakistane hanno condotto "raid aerei di precisione" nella notte, nell'ambito di un'operazione in corso contro strutture presumibilmente utilizzate da gruppi militanti a Kabul e Nangarhar. In una dichiarazione pubblicata su X, Tarar ha affermato che gli attacchi hanno distrutto "infrastrutture di supporto tecnico e depositi di munizioni" in due località di Kabul, aggiungendo che le esplosioni secondarie visibili indicavano la presenza di grandi depositi di munizioni. Approfondimento Pakistan, raid in Afghanistan: colpiti militanti. Kabul: morti civili

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