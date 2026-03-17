I giornalisti francesi sul posto testimoniano di aver contato almeno 30 corpi estratti dalle macerie. Il Pakistan nega e parla di raid aerei di precisione nell'ambito di un'operazione in corso contro strutture militari
L’Afghanistan afferma che "almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul": lo scrive la Reuters sul suo sito web aggiungendo che "il Pakistan ha respinto l'affermazione definendola falsa e fuorviante e ha dichiarato di aver colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo". Hamdullah Fitrat, vice portavoce dei talebani, afferma invece che un attacco è avvenuto lunedì sera prendendo di mira l'ospedale statale Omid e che gran parte della struttura è stata distrutta.
Afp sul posto: almeno 30 corpi estratti dalle macerie
I giornalisti dell'Afp sul posto testimoniano di aver contato almeno 30 corpi estratti dalle macerie del centro di riabilitazione dalle droghe colpito nella capitale afghana Kabul e di aver visto i paramedici prestare soccorso a decine di feriti nel caos e tra le fiamme. "Alle prime luci dell'alba, tra le rovine annerite dell'edificio si potevano scorgere sedie, coperte, pezzi di letti d'ospedale e resti umani", riporta l'agenzia francese.
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Il Pakistan dichiara di aver colpito depositi di munizioni
Il ministro dell'Informazione del Pakistan, Attaullah Tarar, ha dichiarato che le forze armate pakistane hanno condotto "raid aerei di precisione" nella notte, nell'ambito di un'operazione in corso contro strutture presumibilmente utilizzate da gruppi militanti a Kabul e Nangarhar. In una dichiarazione pubblicata su X, Tarar ha affermato che gli attacchi hanno distrutto "infrastrutture di supporto tecnico e depositi di munizioni" in due località di Kabul, aggiungendo che le esplosioni secondarie visibili indicavano la presenza di grandi depositi di munizioni.
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Il portavoce del governo afghano accusa il Pakistan
Il ministero dell'Informazione pakistano ha dichiarato che, nell'ambito dell'operazione condotta dal 26 febbraio al 15 marzo, le forze di sicurezza hanno ucciso 684 talebani afghani, ne hanno feriti più di 900, distrutto 252 postazioni militanti e catturato e demolito altre 44. Il ministero ha inoltre affermato che sono stati distrutti 229 carri armati, veicoli blindati e sistemi di artiglieria e che 73 postazioni militanti o di supporto in tutto l'Afghanistan sono state colpite da raid aerei. In precedenza invece, il vice portavoce del governo talebano afghano Hamdullah Fitrat, aveva accusato il Pakistan di aver effettuato un raid aereo intorno alle 21 di ieri (ora locale) contro l'ospedale per la cura delle dipendenze Omid a Kabul, una struttura con 2.000 posti letto per la riabilitazione dalla tossicodipendenza.