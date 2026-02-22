Afghanistan, 17 civili uccisi dopo raid del Pakistan: "11 sono bimbi"

Kabul ha riferito di decine di morti e feriti legati agli attacchi di Islamabad, che ha dichiarato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine in risposta agli attentati suicidi sul proprio territorio. "La notte scorsa hanno bombardato i nostri compatrioti civili nelle province di Nangarhar e Paktika, causando decine di martiri e feriti, tra cui donne e bambini", ha detto il portavoce del governo, Zabihullah Mujahid