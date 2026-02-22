Afghanistan, 17 civili uccisi dopo raid del Pakistan: "11 sono bimbi"

Kabul ha riferito di decine di morti e feriti legati agli attacchi di Islamabad, che ha dichiarato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine in risposta agli attentati suicidi sul proprio territorio. "La notte scorsa hanno bombardato i nostri compatrioti civili nelle province di Nangarhar e Paktika, causando decine di martiri e feriti, tra cui donne e bambini", ha detto il portavoce del governo, Zabihullah Mujahid
Almeno 17 persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite nei bombardamenti del Pakistan sull'Afghanistan orientale. "A seguito dell'attacco di ieri sera da parte delle milizie pakistane nel distretto di Behsood, in questa provincia, 17 civili, tra cui 11 bambini, sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti", ha confermato Quraishi Badloon, responsabile dell'informazione presso il dipartimento di Informazione e Cultura di Nangarhar, nel primo bilancio diffuso dalle autorita' talebane.
Pakistan: attaccati 7 campi e nascondigli terroristi
