Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pedro Sánchez nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso

Mondo

Il presidente del governo spagnolo è stato nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso, che gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva in cui affronta temi globali: dal rapporto Europa-Stati Uniti ai conflitti in Ucraina e Gaza

ascolta articolo

Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, è la “Persona dell’Anno 2025” per il settimanale L’Espresso, che oggi gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva a cura di Felice Florio.

Sanchez
L'Espresso

L’intervista in edicola domani 

 

Nell’intervista il presidente del governo spagnolo affronta numerosi temi: dalle relazioni tra Europa e Stati Uniti nell’era Trump all’alternativa progressista ai governi di destra, dal doppio standard applicato sulle guerre in Ucraina e a Gaza alla posizione del Comitato olimpico internazionale sulla partecipazione di Israele ai Giochi invernali, fino alla strategia economica che ha sostenuto la crescita spagnola. Parlando dell’Unione europea, Sánchez ha riferito:“Il paradosso è che più abbiamo bisogno di europeismo, più governi di stampo nazionalista e reazionario nascono. E non fanno altro che indebolire il progetto europeo”. 

Leggi anche

Madrid, Premier Sanchez riceve presidente tedesco Steinmeier

Mondo: Ultime notizie

Gaza, Oim: "Bloccato l'ingresso ai materiali per rinforzare i rifugi"

live Mondo

Mentre centinaia di migliaia di sfollati rischiano l'allagamento delle tende a causa delle forti...

Cremlino: "Cessate il fuoco solo dopo ritiro ucraino dal Donbass" LIVE

live Mondo

Ci potrà essere un cessate il fuoco "solo dopo il ritiro delle truppe ucraine" dal Donbass, ha...

Pedro Sánchez nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso

Mondo

Il presidente del governo spagnolo è stato nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso, che gli...

Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton

Mondo

Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di...

15 foto

Caso Epstein, i Democratici diffondono 19 foto dall’archivio segreto

Mondo

I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso nuove immagini rinvenute...

Mondo: I più letti