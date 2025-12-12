Pedro Sánchez nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso

Il presidente del governo spagnolo è stato nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso, che gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva in cui affronta temi globali: dal rapporto Europa-Stati Uniti ai conflitti in Ucraina e Gaza
Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, è la “Persona dell’Anno 2025” per il settimanale L’Espresso, che oggi gli dedica la copertina con un’intervista esclusiva a cura di Felice Florio.
L’intervista in edicola domani
Nell’intervista il presidente del governo spagnolo affronta numerosi temi: dalle relazioni tra Europa e Stati Uniti nell’era Trump all’alternativa progressista ai governi di destra, dal doppio standard applicato sulle guerre in Ucraina e a Gaza alla posizione del Comitato olimpico internazionale sulla partecipazione di Israele ai Giochi invernali, fino alla strategia economica che ha sostenuto la crescita spagnola. Parlando dell’Unione europea, Sánchez ha riferito:“Il paradosso è che più abbiamo bisogno di europeismo, più governi di stampo nazionalista e reazionario nascono. E non fanno altro che indebolire il progetto europeo”.