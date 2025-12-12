Pedro Sánchez nominato Persona dell’Anno 2025 da L’Espresso

L’intervista in edicola domani



Nell’intervista il presidente del governo spagnolo affronta numerosi temi: dalle relazioni tra Europa e Stati Uniti nell’era Trump all’alternativa progressista ai governi di destra, dal doppio standard applicato sulle guerre in Ucraina e a Gaza alla posizione del Comitato olimpico internazionale sulla partecipazione di Israele ai Giochi invernali, fino alla strategia economica che ha sostenuto la crescita spagnola. Parlando dell’Unione europea, Sánchez ha riferito:“Il paradosso è che più abbiamo bisogno di europeismo, più governi di stampo nazionalista e reazionario nascono. E non fanno altro che indebolire il progetto europeo”.

