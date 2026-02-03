La brigata per la lotta al cybercrimine ha perquisito la filiale di X France. Le indagini francesi puntano a chiarire il funzionamento degli algoritmi della piattaforma e del chatbot Grok, già al centro di forti polemiche ascolta articolo

Elon Musk, proprietario di X, e l'ex direttrice generale del social, Linda Yaccarino, sono stati convocati in "audizione libera" il 20 aprile dalla procura di Parigi. A comunicarlo è la stessa procura francese, che ha formalizzato la chiamata nell'ambito delle indagini sul funzionamento della piattaforma.

Perquisita la sede di X France Nella giornata di oggi, 3 febbraio, la brigata francese per la lotta al cybercrimine ha perquisito la filiale di X France. L'operazione rientra nell'inchiesta avviata a inizio 2025 sugli algoritmi di X e del chatbot Grok, ritenuti sospetti dopo una segnalazione del deputato macroniano Éric Bothorel del 12 gennaio 2025. La perquisizione è stata condotta con il supporto di Europol e mira a chiarire il funzionamento degli algoritmi della piattaforma. La responsabilità giuridica del social network fa capo all'Irlanda, mentre X France si occupa esclusivamente di comunicazione e relazioni pubbliche. Approfondimento Grok e i deepfake, Bruxelles apre il fronte legale contro Elon Musk

Grok ancora sotto accusa Proseguono intanto le criticità legate a Grok, il chatbot di X sviluppato da xAi. Nonostante l'azienda di Musk avesse dichiarato di aver limitato la generazione di immagini sessualmente esplicite basate su foto reali, un test di The Verge dimostra che l'IA è ancora in grado di svestire soggetti maschili. Il giornalista Robert Hart racconta di essere riuscito a spogliare alcune sue foto tramite Grok: "ha prontamente generato immagini di me in abiti fetish e in posizioni sessuali provocanti, in vari stati di nudità", scrive. L'IA avrebbe persino creato un "compagno" quasi nudo con cui interagire in modo suggestivo. L'esperimento è stato condotto con la versione gratuita del chatbot, sia su X sia tramite il sito dedicato, senza necessità di account.