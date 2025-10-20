Il governo israeliano ha stabilito che d’ora in poi ci si dovrà rivolgere in questi termini quando si parla del conflitto iniziato dopo gli attentati del 7 ottobre. Tuttavia, questa guerra non solo non ha redento Israele, ma ha peggiorato la posizione. Alienando anche la vicinanza dell’opinione pubblica internazionale passata a un progressivo sgomento per gli orrori commessi a Gaza