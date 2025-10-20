Esplora tutte le offerte Sky
Striscia di Gaza, bombardamenti israeliani causano 26 morti

Un video girato da un abitante palestinese ha ripreso la nuvola di fumo prodotta da un bombardamento israeliano contro un edificio ad Al-Bureij, nella Striscia di Gaza. La serie di attacchi aerei svolti dall’esercito di Tel Aviv ha provocato almeno 26 morti e ha colpito un'ex scuola che ospitava sfollati nella zona di Nuseirat.

