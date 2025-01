Corea Sud: al via il processo al ex Presidente Yoon, ma lui non c'è

La Corte costituzionale di Seul ha aperto il processo di impeachment del presidente, sospeso per il suo fallito tentativo di legge marziale. I giudici hanno rapidamente rinviato la prima udienza dopo che il leader non si è presentato in aula ascolta articolo

Il processo di impeachment a carico del presidente della sospeso Yoon Suk Yeol è iniziato oggi. La Corte costituzionale del Paese dovrà decidere se privarlo delle sue funzioni per il fallito tentativo di imporre la legge marziale nel Paese. La prima udienza è stata rinviata dopo che il leader non si è presentato in aula

Previste cinque udienze Il portavoce della Corte Costituzionale ha dichiarato all'agenzia Afp che la prima udienza, delle cinque previste, si è conclusa dopo pochi minuti e Yoon non era presente. Sebbene la sua mancata presenza, che il suo team di avvocati ha attribuito a presunte preoccupazioni per la sicurezza, abbia costretto a un rinvio procedurale, le udienze proseguiranno senza Yoon, con la prossima fissata per giovedì. Ulteriori udienze sono già programmate per il 21 gennaio, il 23 gennaio e il 4 febbraio.

Il tentativo di imporre la legge marziale del 3 dicembre Yoon ha fatto sprofondare la Corea del Sud nella sua peggiore crisi politica da decenni, dopo che il 3 dicembre ha ordinato ai soldati di assaltare il parlamento in un tentativo fallito di impedire ai legislatori di bocciare la sua sospensione del governo civile. Il presidente è stato messo sotto accusa poco dopo e sospeso dal servizio, ma da allora si è nascosto nella sua residenza, rifiutando le citazioni degli investigatori che lo stavano indagando per accuse di insurrezione e usando la sua squadra di sicurezza presidenziale per resistere all'arresto.

Team legale assemblea nazionale: "Ragioni schiaccianti per il licenziamento immediato" Gli otto giudici della Corte decideranno principalmente due questioni: se la dichiarazione di legge marziale di Yoon fosse incostituzionale e se fosse illegale; entrambi gli scenari potrebbero costituire motivo per sostenere il suo impeachment. Sei degli otto giudici devono votare a favore dell'impeachment di Yoon affinché venga rimosso dall'incarico. Il team legale dell'Assemblea nazionale ha detto ai giornalisti di fronte alla corte prima dell'inizio del processo che ci sono "ragioni schiaccianti per il licenziamento immediato" di Yoon. La corte ha fino a 180 giorni dal 14 dicembre, quando ha ricevuto il caso, per emettere la sua sentenza. Gli ex presidenti Roh Moo-hyun e Park Geun-hye non si sono presentati ai loro processi di impeachment rispettivamente nel 2004 e nel 2016-2017. Gli avvocati di Yoon hanno sostenuto che la Corte deve utilizzare tutti i 180 giorni, in particolare per esaminare cosa "ha portato alla dichiarazione della legge marziale".