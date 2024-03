Oscar 2024, il discorso del regista Jonathan Glazer

Come da pronostico La Zona d’Interesse (LA DIRETTA - I LOOK), diretto dal regista britannico Jonathan Glazer, ha vinto il premio Oscar come miglior film internazionale. Niente statuetta quindi per Io capitano di Matteo Garrone. Il lungometraggio è Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, la pellicola storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive - in una bucolica casetta con piscina - una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.