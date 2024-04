Il Simpatizzante, il trailer della serie tv con Downey Jr e Sandra Oh

Diretta dal pluripremiato regista Park Chan-wook, la serie targata HBO e Sky Exclusive, tratta dall’omonimo libro vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen, di cui oggi viene oggi rilasciato il trailer ufficiale, arriverà il 20 maggio in esclusiva su Sky con due episodi a settimana (su Sky Atlantic tutti i lunedì in prima serata) e in streaming solo su NOW