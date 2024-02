Il Simpatizzante, il teaser della serie tv prossimamente su Sky

La storia è tratta dall’omonimo libro vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen. La nuova miniserie targata HBO è in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Un thriller di spionaggio con note ironiche e una forte connotazione interculturale. Una storia tratta dall’omonimo libro vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen. Il Simpatizzante, di cui oggi viene oggi rilasciato il teaser ufficiale, è la nuova miniserie targata HBO, in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Un cast d’eccezione a partire dalla vincitrice del premio Emmy® Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) e il premio Oscar® Robert Downey Jr. (Iron Man, The Avengers, Sherlock Holmes) che interpreta diversi ruoli nella serie. Con loro Hoa Xuande (L’ultimo boss di Kings Cross), Fred Nguyen Khan (Madre!), Toan Le (Bigfoot), Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong.