Transformers One, il trailer e la data di uscita del film d'animazione

È stato pubblicato nelle scorse ore il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima pellicola d’animazione. Si tratta del film prequel animato, guidato (per ciò che riguarda il cast della versione originale) dalle voci di Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson. L’uscita nei cinema è prevista per il prossimo 20 settembre

È uscito il trailer ufficiale di Transformers One, il film prequel animato, guidato (per ciò che riguarda il cast della versione originale) dalle voci di Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson. L’uscita nei cinema è prevista per il prossimo 20 settembre.



Paramount ha rilasciato il trailer nelle scorse ore, per la gioia dei fan (che non vedevano l’ora di gustarsi questo prequel). Chris Hemsworth presta la voce al giovane Optimus Prime, quando era conosciuto solo come Orion Pax. Brian Tyree Henry è D-16, prima di diventare il rivale di Optimus Megatron.

Il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) mostra i due che iniziano come semplici robot lavoratori. Presto acquisiscono la capacità di trasformarsi in veicoli e ottenere armi. A complicare il tutto sarà la battaglia contro un misterioso villain, simile a una pianta, che si svolge sul pianeta natale dei Transformers, Cybertron.