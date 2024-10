Arriva “Fino alla fine” di Gabriele Muccino: tutti i film del regista

14/14 ©Webphoto

Per ora l’ultimo film diretto da Gabriele Muccino, il 13esimo, è Fino alla fine (Here Now): presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, esce nei cinema il 31 ottobre 2024. È stato girato sia in italiano sia in inglese. I protagonisti sono Elena Kampouris, Saul Nanni e Lorenzo Richelmy. La ventenne Sophie, nel suo ultimo giorno di vacanza a Palermo prima di tornare in California, fa amicizia con tre giovani siciliani: i ragazzi hanno un debito da saldare e la coinvolgeranno nei loro intrighi, così Sophie si ritroverà a dover fare scelte importanti

