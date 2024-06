La memoria dell'assassino, il trailer del film di Michael Keaton

Cinema

Michael Keaton, da "Batman" a "Birdman": i suoi film più famosi. FOTO

Il 5 agosto del 1951, nei dintorni di Pittsburgh, nasceva Michael John Douglas. Attore poliedrico e di grande talento, ben presto scelse di cambiare nome per evitare confusione a causa dell’omonimia con il celebre collega. È stato insignito di una stella sulla famosa Walk of Fame, la passeggiata delle stelle a Hollywood, ed è stato nominat agli Oscar come miglior attore protagonista per la pellicola di Iñárritu. Ecco i suoi migliori lavori sul set

Il 5 settembre Michael Keaton, candidato all'Oscar per Birdman, compie 70 anni. Il suo debutto cinematografico risale alla metà degli anni Settanta, quando era poco più che ventenne, ma è il 1988 che segna la svolta nella carriera dell’attore, interprete di Beetlejuice - Spiritello Porcello. Da allora i grandi successi per lui si sono susseguiti. Entro il 2022 Keaton sarà nella miniserie sulla crisi della droga di Barry Levinson, Dopesick, e riprenderà il suo ruolo di Batman in The Flash. Ecco i suoi film più famosi

Beetlejuice - Spiritello Porcello (1988) - È una sorta di rilettura cinematografica del The Canterville ghost di Oscar Wilde. Nel film Michael Keaton indossa i panni di uno spirito che cerca di allontanare da una casa, già infestata dai fantasmi, i nuovi e fastidiosi inquilini. A dirigerlo Tim Burton. Una curiosità: il personaggio di Beetlejuice non appare fino a venticinquesimo minuto del film e la sua presenza non è molto rilevante nel lungometraggio a livello di tempo: solo il 20% di tutto il film e soltanto 17,5 minuti in scena