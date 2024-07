Miller's Girl, trama e cast del film con Martin Freeman e Jenna Ortega

Jenna Ortega è l'ultima Lolita nel film drammatico in cui interpreta una studentessa appassionata di scrittura pronta a stregare col suo fascino un insegnante di letteratura. La pellicola, che piacerà moltissimo ad un pubblico young adult, arriva in sala dal 1° agosto

Un insegnante di letteratura e una studentessa giovane, ambiziosa e dalla bellezza pericolosa. Martin Freeman e Jenna Ortega sono i protagonisti di Miller's Girl, una storia accattivante che mette al centro un uomo adulto e una ragazza accomunati da una passione per la scrittura che finirà per travolgere pericolosamente le loro vite. La pellicola firmata da Jade Hailey Bartlett arriva sul grande schermo in Italia dal 1° agosto. Ecco i dettagli della trama, i volti del cast e tutto quello che c'è da sapere.





Miller's Girl: la trama. Jenna Ortega è una seduttrice Jenna Ortega è ormai pronta a mostrare ai suoi fan il suo talento multiforme e sebbene il suo nuovo personaggio sullo schermo sia molto diverso da quello per cui è diventata famosa, Mercoledì Addams, protagonista della serie di culto Mercoledì, l'attrice californiana è riuscita ad infondere un po' del suo fascino misterioso anche in questo ruolo.

Cairo Sweet è una studentessa volenterosa, curiosa e dotata di uno spiccato talento per la scrittura al punto da essere messa alla prova dal suo professore di letteratura, Jonathan Miller, (l'attore Martin Freeman) che la invita a farsi autrice di uno di quei testi di fantasia di cui è una accanita lettrice.

La ragazza immagina di diventare la protagonista del suo racconto ma dal momento che, per sua stessa ammissione, ritiene di aver vissuto una vita troppo poco interessante da meritare una storia, decide di aggiungere un pizzico abbondante di malizia alla sua vicenda biografica e al suo rapporto col professore, scelto come vittima di un gioco perverso.

Il trailer mostra l'evoluzione della ragazza che si trasforma in una seduttrice e che inizia a far vacillare l'integrità dell'insegnante.

Cosa succede veramente tra i due? Che tipo di rapporto li lega? Qual è la verità? Quella della pagina scritta dalla ragazza, che minaccia di sconvolgere la vita e la carriera dell'uomo, o quella di quest'ultimo che riconosce di essere finito in un ingranaggio perverso quando è (forse) troppo tardi? leggi anche Beetlejuice Beetlejuice, nel trailer Jenna Ortega e Monica Bellucci

Un dramma per giovani adulti Le immagini del trailer puntano ad anticipare le atmosfere della storia senza svelare i nodi della trama che diventa sempre più affilata quando il rapporto tra insegnante e studentessa coinvolge l'intera scuola, i colleghi e gli amici dei due.

La clip lascia intatta la curiosità sull'esito della vicenda scabrosa che ha numerosi precedenti in letteratura e al cinema.

Ortega è l'ultima Lolita e, sebbene la storia sia ambientata ai giorni nostri, gli autori l'hanno inserita in un immaginario tradizionale e un po' stereotipato, un universo nel quale a una ragazza giovane, bella e affascinante basta poco per far cadere in tentazione un uomo più grande di lei.

La fotografia e le ambientazioni, così come le musiche usate per il trailer (Burn It Down di Daughter), riecheggiano le atmosfere dei prodotti destinati a un pubblico young adult che già conosce e apprezza Ortega e Freeman che, tra i tanti ruoli della sua carriera, annovera partecipazioni nella saga de Lo Hobbit e nei film e nelle serie targate Marvel Studios.

Nel cast ci sono anche ashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Domińczyk e Christine Adams. La sceneggiatura è firmata dal regista Jade Haley Bartlett che ha inoltre firmato la sceneggiatura insieme a Benjamin M. Dessecker, il quale ha maturato esperienza principalmente nel mondo delle serie televisive. approfondimento Scream VI, la recensione del film horror con Jenna Ortega

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie