Tra gli attori del cast nomi come: la candidata all’Oscar Anna Kendrick nel ruolo di Zoe, ricercatrice medica dell’astronave assegnata a una missione di due anni su Marte; Toni Collette, comandante della nave e Daniel Dae Kim nel ruolo del biologo di bordo. In aggiunta ai tre membri regolari della spedizione troviamo anche Shamier Anderson, ingegnere meccanico intrappolato all’interno della navetta al momento del decollo.

Nella visione del regista questo essere rinchiusi in uno spazio strettissimo e senza via di fuga diventa metafora della situazione che abbiamo vissuto tutti nell’ultimo anno. Il film vuole affrontare temi come il senso di comunità, la sopravvivenza e l’estremo sacrificio che i protagonisti si troveranno a sperimentare sulla loro pelle.

L’intero cast si è detto entusiasta del film, definendolo come estremamente avvincente e claustrofobico. “Estraneo a bordo” cerca di portare sullo schermo le reazioni delle persone davanti a problemi apparentemente impossibili da risolvere. Nello spazio profondo l’interrogativo più grande non è l’isolamento o la lontananza da casa ma cercare di usare l’intelligenza e le risorse a disposizione nel migliore dei modi.

La situazione in rapido peggioramento: il sistema vitale viene danneggiato e sarà in grado di garantire la sopravvivenza solo dell’equipaggio; questo metterà i personaggi davanti a delle scelte estremamente difficili. Le risorse insufficienti, la paura e gli spazi opprimenti porteranno i protagonisti a superare i loro limiti e a cercare il modo di sopravvivere a tutti i costi.

Anna Kendrick, nel cast di “Estraneo a bordo”

Anna Kendrick, già candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista per “Tra le nuvole”, sarà tra i protagonisti principali di “Estraneo a bordo”, nel ruolo di Zoe la ricercatrice medica della missione su Marte.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con la saga di “Twilight”, la carriera dell’artista è stata un crescendo di successi e di grandi interpretazioni l’ultima in ordine di tempo quella in “Verrà il giorno”, commedia poliziesca del 2019.

Anna Kendrick negli ultimi anni ha lavorato in molti film e serie tv di successo, ottenendo sempre un buon consenso da parte del pubblico e anche diversi riconoscimenti prestigiosi come un Teen Choice Award come Miglior attrice in un film commedia per la sua interpretazione in “Pitch Perfect 3”. Non stupisce quindi che Joe Penna l’abbia scelta come protagonista del suo ultimo film.