La farfalla impazzita, trama, cast e storia vera del film

Segnata dalla deportazione, e dalla strage delle Fosse Ardeatine in cui morirono 24 membri della sua famiglia, Giulia Spizzichino si sentiva come una farfalla che sbatte le ali senza trovare pace. A lungo ha combattuto per l'estradizione di Erich Priebke, criminale nazista e fautore dell'eccidio romano, tanto che la sua testimonianza si rivelò fondamentale per l'estradizione in Italia, il processo e la condanna del boia. Passata alla storia per quella vicenda, è oggi ricordata anche per una frase: "Le vittime sono tutte uguali, come lo sono i carnefici". Una frase, questa, che pronunciò in Argentina, laddove Priebke si era nascosto, durante l'incontro con le Madri di Plaza de Mayo, associazione che riunisce le parenti dei desaparecidos del regime militare.