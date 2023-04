Non solo moda, ma inclusività ed empowerment femminile

Fashion, attuale e contemporaneo: l’evento ha presentato un mondo sposa all’avanguardia, accompagnando alla collezione di abiti Sposa Curvy una serie di momenti in tema perfetto con un mood bridal. Non solo una presentazione di moda, ma anche un momento per confrontarsi su temi come inclusività ed empowerment femminile, ancor più in un mondo come quello bridal dove è molto difficile per una donna curvy riuscire anche solo a provare il proprio abito da sposa in atelier…



Le designer dell’atelier Sposa Curvy Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli hanno presentato il loro metodo di creazione degli abiti SENZATAGLIA, nato per soddisfare le esigenze delle ragazze curvy, valorizzando le loro forme e la loro femminilità. Presente anche una curvy specialist che ha spiegato come scegliere l’abito perfetto. Per l’occasione alcune modelle curvy hanno indossato in anteprima i capi della nuova collezione Sposa Curvy. Le stesse si sono mosse e hanno sfilato all’interno della location per tutta la durata dell’evento, mostrando come i capi rispecchino la filosofia «senza taglia» adattandosi perfettamente alle loro proporzioni.



Tutte le donne desiderano che il giorno del loro matrimonio sia indimenticabile. E vogliono apparire radiose. L’abito deve essere perfetto. Tutto questo, per chi indossa una taglia differente dalla 42 o 44 è quasi impossibile. La donna con forme fuori dai canoni della moda ha poche (o nessuna) possibilità di provare il proprio abito, e deve accontentarsi. O arrangiarsi. Sposa Curvy cambia totalmente questa visione: per il brand non esistono “spose sbagliate”, perché non sono le forme che devono adattarsi al vestito ma l’esatto contrario. Così nasce il metodo senza taglia. Nato dall’intuizione e della creatività di Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli, il brand Sposa Curvy è dedicato a tutte le donne che vogliono valorizzare le loro forme per sentirsi belle e attraenti, soprattutto nel Giorno del Sì. Con sede nelle Marche, a Montegranaro (FM), l’atelier si fa portavoce di una filosofia della bellezza che supera i preconcetti di una moda standardizzata a favore di una visione “senza taglia” che è divenuta concreta attraverso il metodo sartoriale che da questa filosofia prende il nome.