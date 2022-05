Il gruppo di amici che ha appassionato il pubblico italiano sta per tornare sulla Riviera Romagnola. Con loro, tornano anche i sogni e le speranze di Lola, Ale, Edo, Giulia, Rita, Dario, Sofia e Blue. La terza stagione sarà quella conclusiva e andrà a chiudere il cerchio per i fan della serie. Dopo il finale choc della seconda stagione, che cosa dobbiamo aspettarci? Scopriremo se Lola è morta? L’amore tra lei e Ale è destinato all’happy ending, oppure no? A tutte queste domande potremo trovare risposta tra pochi giorni. Nel frattempo, proviamo a fare un riassunto delle stagioni precedenti.

Diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, Summertime è una serie tv italiana, distribuita dalla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 29 aprile del 2020, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La prima stagione è composta da 8 episodi con protagonisti principali Summer e Ale , due ragazzi diametralmente opposti: lei è introversa e odia l’estate, mentre lui, pilota professionista di moto, è spigliato ed estroverso. Summer ha due amici del cuore: Sofia, una ragazza lesbica, ed Edoardo. Ale si innamora di Summer , ma il loro è un rapporto difficile , anche a causa della lontananza. La loro relazione è destinata a cambiare le loro vite per sempre.

La seconda stagione

approfondimento

Chi è Ludovico Tersigni, attore di Summertime e frontman di X Factor

Gli otto episodi della seconda stagione di Summertime sono stati rilasciati da Netflix il 3 giugno del 2021.

Ecco la sinossi ufficiale: Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna, alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada tutta sua. Ognuno è alla scoperta di cosa significhi davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto, diventa finalmente realtà e che, ancora una volta, sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

La terza stagione

Il grande successo della serie ha permesso la creazione di una terza, ed ultima, stagione.

Questa la trama di Summertime 3: L’estate è arrivata: Summer è pronta per viverla con l’allegria e la spensieratezza che non ha mai avuto prima. Dario riceve una proposta ghiotta, che non può lasciarsi scappare, mentre Sofia torna con la paura di non essere più importante per i suoi amici e Ale è in preda a spaventosi sensi di colpa.

Negli episodi in arrivo il 4 maggio, Summer, Edo, Dario, Sofia, Blue e Ale faranno dei passi in avanti nella scoperta di loro stessi, delle loro ambizioni e dei loro sogni. La loro amicizia e l’arrivo di nuovi componenti del gruppo li porteranno a comprendere qualcosa in più sulla vita e sulle relazioni. In questo percorso di crescita i ragazzi capiranno che, a volte, volere davvero bene a qualcuno può anche significare dover rinunciare a qualcosa.