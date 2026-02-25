Offerte Sky
Sanremo 2026, Francesco Renga con Il meglio di me. Testo e recensione della canzone

©Getty

Due anni fa cantava Pazzo di te in coppia con Nek, quest'anno Francesco Renga lancia il brano Il meglio di me. Duetto con Giusy Ferreri sulle note del brano Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie per la serata delle cover (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA).

L'esibizione di Francesco Renga con Il meglio di me

Tra tutti i Big che hanno scelto di giocare sicuro, Francesco Renga è forse il capofila. La voce ruvida, il pentimento, la consapevolezza dei propri sbagli e la crescita. Conquista i più affezionati. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, è un Renga più introspettivo "che porta il suo angelo in una dimensione più terrena". Il voto è 7 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA).

1/5

Il meglio di me, il testo della canzone di Francesco Renga

Sai sono ritornato

là dove le paure nascono

non scapperò come ho sempre fatto

ma se lo vorrai

ti lascerò la mano

Che ancora non so camminare

in mezzo alle piccole cose

con i pugni chiusi in tasca

ed un muro nella testa

non è stato facile

Ma a volte capita

che sorride anche una lacrima

perdona il peggio di me,

il peggio di me, il peggio di me

lascialo in macchina

fra tutti i miei

dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me,

il meglio di me

eccomi, eccoti

il meglio di me

Ridere, cambiare,

imparare dagli sbagli

guarire, vedere

il tempo sulle mani

non puoi spostare le strade

ma in mezzo a una frase

trovo la direzione

E ancora non so perdonare

il tempo che cambia le cose

ed i segni sulla faccia

di una vita che ti spacca

non è stato facile

Rip. ritornello

Se tu fossi qui stasera

con tutto quel coraggio che non ho

le parole bruceranno in gola

non ancora

ancora no

fra tutti i miei

dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me,

il meglio di me

eccomi, eccoti

il meglio di me

2/5
Il significato della canzone di Francesco Renga a Sanremo 2026

Il cantautore ha spiegato a Carlo Conti: “È una canzone importante, una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Quindi, ti portano nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te”

3/5

Francesco Renga alla sua undicesima partecipazione a Sanremo

Undicesima partecipazione in gara per Francesca Renga. A due anni dalla presenza con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, il cantautore salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Miglior piazzamento nel 2005 con la vittoria del brano Angelo. Queste tutte le partecipazioni: nel 1991 nella sezione Novità con L’uomo che ride come membro dei Timoria, nel 2001 nei Giovani con Raccontami…, nel 2002 nei Giovani con Tracce di te, nel 2005 con Angelo, nel 2009 con Uomo senza età, nel 2012 con La tua bellezza, nel 2014 con Vivendo adesso, nel 2019 con Aspetto che torni, nel 2021 con Quando trovo te e infine nel 2024 con Pazzo di te in duetto con Nek.

4/5
Chi sono gli autori della canzone di Francesco Renga

Testo di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga e Davida Sartore. Musica di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Dave.
 

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Triggger/
Visionary Sapiens Publishing/Star/Evento Musica/Favole/
Edizioni Curci/The Beautiful Ones

 

Chi è Francesco Renga

5/5
