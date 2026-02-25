Sanremo 2026, Francesco Renga con Il meglio di me. Testo e recensione

Tra tutti i Big che hanno scelto di giocare sicuro, Francesco Renga è forse il capofila. La voce ruvida, il pentimento, la consapevolezza dei propri sbagli e la crescita. Conquista i più affezionati. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, è un Renga più introspettivo "che porta il suo angelo in una dimensione più terrena". Il voto è 7 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA).