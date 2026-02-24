Introduzione
A tre anni dalla partecipazione con Duemilaminuti, Mara Sattei è tornata in gara al Festival di Sanremo con Le cose che non sai di me (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Mara Sattei Le cose che non sai di me
Un'altra canzone d'amore all'Ariston. Mara Sattei racconta il sentimento che "guarisce tutti i disordini" in un'esibizione intima: nessuno sul palco se non la cantante, in abito lungo nero, stile inconfondibile di Vivienne Westwood (I LOOK). Performance canonica senza colpi di scena che si poggia sulla vocalità della cantante: una voce calda, capace di variazioni, che emoziona e convince (LE PAGELLE).
Le cose che non sai di me, il testo della canzone di Mara Sattei
Quando sei con me
Il cielo sai che c’è
Mi ricorda l’estate
E Trastevere
Inizia a dipingere
Sopra tutte le case
Di quel rosa chiaro
Zucchero filato
Non sai quante volte
Ho cercato di volare via lontano
Sembra facile
Questa vita che
Mischia tutte le carte
Noi bambini che
Pensano a ridere
Con dentro sogni giganti
E ci addormentiamo
Qui davanti a un film
Non sai quante volte
Penso domani ce ne andiamo via
Ma quanto è bella la follia?
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Quando son con me
Quelle lacrime
Sono la pioggia d’estate
Sopra il tetto guardo quella gente che
Si abbraccia e ride e sembra semplice
E le stelle quei pensieri che nel cielo
Restano per non scordarli mai
È tutto ciò che non ho fatto mai
È vivere la vita come vuoi
Tutte le notti a dirsi
Rip. ritornello
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Ma in fondo
Tutte le volte che ho paura
E mi sento perdere
Ma poi con te
So sentire
Anche quando inizia a piovere
Sopra quelle domande, forse
Tu resta qui
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Tutte le notti a dirsi
Rip. ritornello
Nel silenzio di ciò che non dico
Mentre mi perdo nel tuo sorriso
Per sempre
Mara Sattei alla sua seconda partecipazione a Sanremo
Nel 2023 Mara Sattei ha debuttato in gara con la canzone Duemilaminuti chiudendo al diciannovesimo posto. La canzone ha conquistato la decima posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia ottenendo anche un doppio disco di platino. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, l’artista proporrà L’ultimo bacio di Carmen Consoli in duetto con Mecna. Il 13 febbraio Mara Sattei ha pubblicato il nuovo album Che me ne faccio del tempo. Tra le canzoni più famose dell’artista troviamo Tuttecose con Gazzelle, Parentesi con Giorgia, La dolce vita con Fedez e Tananai e Piango in discoteca.
Il significato della canzone di Mara Sattei a Sanremo 2026
A dicembre Mara Sattei ha svelato il significato della canzone a Sarà Sanremo: “È un brano che racconta di una bella storia d’amore che ho scritto per la persona che amo e non vedo l’ora di portarlo sul palco del Teatro Ariston”. Mara Sattei racconta il rapporto con la persona amata tra sorrisi che illuminano e una voce in grado di aggiustare le giornate storte. Il ritratto della quotidianità di una coppia. Un racconto che accarezza e accomuna le storie di tante persone. La cantante conclude guardando al futuro: “Mentre mi perdo nel tuo sorriso, per sempre”.
Chi sono gli autori della canzone di Mara Sattei
di S. Mattei - E. Brun - D. Mattei - A. Donadei - S. Mattei
Ed. Me Next/Thasup/Sony Music Publishing (Italy)/
Hermann/Tuttomoltobenegrazie