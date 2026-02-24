Tutto l'Ariston ha battuto le mani per il debutto di Sayf a Sanremo. Completo a righe, cravatta argentata (I LOOK), il rapper emana vibrazioni che ricordano Ghali e sconfina nel cantautorato pop per raccontare la vita di un figlio muratore e l'Italia della "grande azione di Cannavaro". Performance leggera che convince il pubblico, nella tradizione del Festival. Convinti anche il conduttore Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini: "Che forte", il commento della cantante. "Fortissimo", le ha fatto subito Conti. Per Fabrizio Basso di Sky TG24 ha una "voce che è una carezza" (LE PAGELLE).