Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto. Testo e recensione della canzone

©Ansa

Dopo aver conquistato le classifiche estive con il tormentone Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi, Sayf ha debuttato sul palco del Teatro Ariston con Tu mi piaci tanto: è tra i 30 artisti in gara per la 76esima edizione del Festival di Sanremo (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

L'esibizione di Sayf con Tu mi piaci tanto

Tutto l'Ariston ha battuto le mani per il debutto di Sayf a Sanremo. Completo a righe, cravatta argentata (I LOOK), il rapper emana vibrazioni che ricordano Ghali e sconfina nel cantautorato pop per raccontare la vita di un figlio muratore e l'Italia della "grande azione di Cannavaro". Performance leggera che convince il pubblico, nella tradizione del Festival. Convinti anche il conduttore Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini: "Che forte", il commento della cantante. "Fortissimo", le ha fatto subito Conti. Per Fabrizio Basso di Sky TG24 ha una "voce che è una carezza" (LE PAGELLE).

 

Tu mi piaci tanto, il testo della canzone di Sayf

Tu, figlio di un muratore

L'Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l'amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

lo,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo lo,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L'Italia è tristemente nota

per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

"L'italia è il paese che amo"

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Rip. ritornello

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Rip. ritornello

 

Ti potrebbe interessare anche: Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026

Il significato della canzone di Sayf a Sanremo 2026

Il brano cristallizza lo stato d’animo dell’artista e della società in questo momento. In occasione dell’annuncio del titolo, il rapper ha spiegato: “Non è dedicata a una sola persona, ma a tante”.

Sayf alla sua prima partecipazione a Sanremo

Prima partecipazione alla kermesse canora. Il rapper presenterà Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Quest’estate l’artista ha conquistato le classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sayf proporrà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi.

Chi sono gli autori della canzone di Sayf

di A. Viacava - L. Di Blasi - G. De Lauri

Ed. Sugarmusic Publishing/Universal Music Publishing Ricordi/Dibla Music/Star

 

Chi è Sayf

