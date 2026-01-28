TonyPitony, chi è l'autore della sigla del FantaSanremo

TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i trenta Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio

Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore è tra gli artisti più popolari e seguiti dell’attuale panorama discografico italiano. Nei prossimi mesi il cantante sarà impegnato con un lungo tour tra Italia ed Europa.

tonypitony, il successo Siciliano, classe 1996, TonyPitony si è affacciato al grande pubblico presentando Hallelujah alle audizioni di X Factor 2020. Successivamente, il cantautore ha conquistato sempre maggior popolarità con testi provocatori e irriverenti fino a diventare l'artista dei sold out. Nel 2025 il cantante, sempre nascosto da una maschera di Elvis, ha pubblicato l’album omonimo divenendo un vero e proprio fenomeno social. Attualmente TonyPitony vanta oltre 1.600.000 ascoltatori mensili e brani da milioni di riproduzioni su Spotify. Come recentemente annunciato dal profilo Instagram del FantaSanremo, TonyPitony ha firmato la sigla della nuova edizione del celebre fantasy game basato sugli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Il gioco prevede la creazione di una squadra mediante l’utilizzo di cento baudi, moneta fittizia. Bonus e malus permetteranno di acquistare o perdere punti fino alla classifica finale che ne decreterà il vincitore. Approfondimento TonyPitony, musica e satira (ben fatte): Così è (se vi pare)