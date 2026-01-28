TonyPitony, chi è l'autore della sigla del FantaSanremo

TonyPitony, chi è l'autore della sigla del FantaSanremoMusica
TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i trenta Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio
Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore è tra gli artisti più popolari e seguiti dell’attuale panorama discografico italiano. Nei prossimi mesi il cantante sarà impegnato con un lungo tour tra Italia ed Europa.
tonypitony, il successo
Siciliano, classe 1996, TonyPitony si è affacciato al grande pubblico presentando Hallelujah alle audizioni di X Factor 2020. Successivamente, il cantautore ha conquistato sempre maggior popolarità con testi provocatori e irriverenti fino a diventare l'artista dei sold out. Nel 2025 il cantante, sempre nascosto da una maschera di Elvis, ha pubblicato l’album omonimo divenendo un vero e proprio fenomeno social. Attualmente TonyPitony vanta oltre 1.600.000 ascoltatori mensili e brani da milioni di riproduzioni su Spotify.
Come recentemente annunciato dal profilo Instagram del FantaSanremo, TonyPitony ha firmato la sigla della nuova edizione del celebre fantasy game basato sugli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.
Il gioco prevede la creazione di una squadra mediante l’utilizzo di cento baudi, moneta fittizia. Bonus e malus permetteranno di acquistare o perdere punti fino alla classifica finale che ne decreterà il vincitore.
Oltre al successo in classifica, TonyPitony è divenuto anche un fenomeno virale contando più di 290.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita su Instagram. Ospite del programma radiofonico La Pennicanza di Fiorello, TonyPitony ha smentito la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo.
Nei prossimi mesi l’artista sarà impegnato in numerosi concerti in Italia e in Europa. Previsti appuntamenti in molte città: da Napoli a Palermo passando per Roma, Milano, Catania, Senigallia, Gallipoli, Barcellona, Londra e Parigi. Questo il calendario con tutti i prossimi appuntamenti live:
- 12.02|AFTERLIFE-Perugia(PG)
- 13.02|H2NO-Pistoia(PT)
- 14.02|CAMPUS INDUSTRY-Parma(PR)
- 16.02|DUEL-Napoli(NA)
- 17.02|DUEL-Napoli(NA)
- 21.02|VOX CLUB-Modena(MO)
- 5.03|TEATRO GOLDEN-Palermo(PA)
- 25.03|THE GARAGE-London
- 26.03|LABELLEVILLOISE-Paris
- 28.03|PILAR-Bruxelles
- 29.03|CINETOL-Amsterdam ore 18:00
- 29.03|CINETOL-Amsterdam ore 21:00
- 01.04|LA NAU LOCALES DE ENSAYO-Barcelona
- 29.05|SPRING ATTITUDE-Roma
- 31.05|NAMELESS-Lecco
- 05.06|STADIO COMUNALE SANTO TIEZZI-Cortona(AR)
- 06.06|PARMA TATTOO NERD FESTIVAL-Parma
- 11.06|CIRCOLO MAGNOLIA-Milano
- 19.06|VILLA GAUDINI-Zero Branco(TV)
- 18.06|MOSA FESTIVAL-Sassuolo
- 20.06|CASTELLO DI UDINE-Udine
- 25.06|L'UMBRIA CHE SPACCA-Perugia
- 30.06|VISARNO ARENA-Firenze
- 1.07|FLOWERS FESTIVAL-Collegno
- 2.07|RUGBY SOUND-Legnano(MI)
- 3.07|TANTA ROBBA FESTIVAL-Cremona
- 5.07|TERRASOUND-Pescara
- 10.07|RENDANO ARENA-Cosenza
- 11.07|FIERA DEL LEVANTE-Bari DICE
- 15.07|SEQUOIE MUSIC PARK-Bologna
- 16.07|JAMROCK FESTIVAL-Vicenza
- 20.07|FIERA DI CAGLIARI-Cagliari
- 21.07|ABBABULA FESTIVAL-Sassari
- 23.07|ABALENA-Genova
- 24.07|PISA SUMMER KNIGHTS-Pisa
- 25.07|CASERTA SUMMER FESTIVAL-Caserta DICE
- 30.07|VILLA BELLINI-Catania DICE
- 31.07|PCASTELLO DI DONNAFUGATA-Ragusa
- 1.08|PICCOLO PARCO URBANO-Bagheria
- 7.08|BEKY BAY-Bellaria Igea Marina
- 8.08|MAMAMIA-Senigallia
- 9.08|ARENA DEL MARE 42°15°-Termoli(CB)
- 11.08|PARCO GONDAR-Gallipoli
