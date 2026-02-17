Sanremo 2026, Michele Bravi con Prima o poi. Il testo della canzone

Michele Bravi ha debuttato in gara con Il Diario degli errori conquistando la quarta posizione nel 2017. Cinque anni dopo il cantautore è tornato con Inverno dei fiori chiudendo in decima posizione. Nell’aprile del 2024 Michele Bravi ha pubblicato il suo ultimo album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro La geografia del buio uscito nel gennaio del 2021 e certificato disco d’oro. Tra le sue canzoni più note citiamo Solo per un po’, Nero Bali con Elodie e Guè, Mantieni il bacio, Falene con Sophie and the Giants e Domani è primavera con Fiorella Mannoia.