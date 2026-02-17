Offerte Sky
Sanremo 2026, Fulminacci con Stupida sfortuna. Il testo della canzone

A cinque anni dal sedicesimo posto con Santa Marinella, il cantautore tornerà in gara al Festival di Sanremo con Stupida fortuna. Il 13 marzo Fulminacci pubblicherà il nuovo album Calcinacci. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, l’artista proporrà Parole parole con Francesca Fagnani

Fulminacci con Stupida fortuna

Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci, tornerà in gara al Festival di Sanremo. Il cantautore presenterà il brano Stupida fortuna.

Fulminacci alla sua seconda partecipazione a Sanremo

A cinque anni dal sedicesimo posto con Santa Marinella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Fulminacci tornerà in gara con Stupida fortuna. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, l’artista proporrà Parole parole con Francesca Fagnani. Il 13 marzo Fulminacci pubblicherà il nuovo album Calcinacci contenente anche due duetti: Fantasia 2000 con Franco126 e Mitomani con Tutti fenomeni. Ad aprile il cantautore sarà protagonista del tour Palazzacci in programma il 9 al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 al Palapartenope di Napoli, il 15 all’Unipol Forum di Milano e il 18 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Stupida fortuna, il testo della canzone di Fulminacci

Ti troverò dentro a una foto

Sotto l'acqua mentre nuoto

Nella sabbia e nel cemento

Dentro un cinema all'aperto

Come un'allucinazione

In mezzo a tutte le persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Classifiche e Sanremi

Taxi treni aerei

E se mi stai ancora cercando

Sono dove stavo ieri

Ho solo più pensieri

Un po' meno fiducia

E qualche buona scusa

Ma pensa un po'

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

Ma pensa un po’

Vado di corsa e resto indietro

E soffia il vento della metro

Tra le piastrelle colorate

E le rovine sotto a un vetro

C'è un manifesto col tuo nome

In mezzo a un fiume di persone

Che vanno chissà dove

E passeranno

Semafori e cantieri

Pianeti e buchi neri

E dai facciamo i seri

Rip. ritornello

E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi

Di primavere e poi di nuovo rami spogli

Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli

Ci credi o no?

Stupida stupida stupida sfortuna

Gelida gelida gelida paura

Dopo di te non l'ho più detto a nessuna

Vorrei raggiungerti ma qui c'è troppa notte e poca luna e lo sai

Stupida stupida stupida sfortuna

Che ci penso anche se non ci penso

Gelida gelida gelida paura

Ogni volta che non mi addormento

L'infinito a me mi fa spavento

Come il cielo come il mare aperto

Stupida sfortuna starò più attento

Il significato della canzone di Fulminacci a Sanremo 2026

Il cantautore ha spiegato il significato del brano a Sarà Sanremo: “È un po’ un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna e solitaria alla ricerca di qualcosa o qualcuno che forse arriva”.

Chi sono gli autori della canzone di Fulminacci

Fulminacci ha firmato testo e musica della canzone insieme a Pietro Paroletti.

Ed. Maciste Dischi/Puro/Universal Music Publishing Ricordi

