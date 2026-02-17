Sanremo 2026, Fulminacci con Stupida sfortuna. Il testo della canzone

A cinque anni dal sedicesimo posto con Santa Marinella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Fulminacci tornerà in gara con Stupida fortuna. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, l’artista proporrà Parole parole con Francesca Fagnani. Il 13 marzo Fulminacci pubblicherà il nuovo album Calcinacci contenente anche due duetti: Fantasia 2000 con Franco126 e Mitomani con Tutti fenomeni. Ad aprile il cantautore sarà protagonista del tour Palazzacci in programma il 9 al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 al Palapartenope di Napoli, il 15 all’Unipol Forum di Milano e il 18 al Nelson Mandela Forum di Firenze.