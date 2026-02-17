Sanremo 2026, Fulminacci con Stupida sfortuna. Il testo della canzone

Introduzione
Quello che devi sapere
Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci, tornerà in gara al Festival di Sanremo. Il cantautore presenterà il brano Stupida fortuna.
Fulminacci alla sua seconda partecipazione a Sanremo
A cinque anni dal sedicesimo posto con Santa Marinella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Fulminacci tornerà in gara con Stupida fortuna. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, l’artista proporrà Parole parole con Francesca Fagnani. Il 13 marzo Fulminacci pubblicherà il nuovo album Calcinacci contenente anche due duetti: Fantasia 2000 con Franco126 e Mitomani con Tutti fenomeni. Ad aprile il cantautore sarà protagonista del tour Palazzacci in programma il 9 al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 al Palapartenope di Napoli, il 15 all’Unipol Forum di Milano e il 18 al Nelson Mandela Forum di Firenze.
Stupida fortuna, il testo della canzone di Fulminacci
Ti troverò dentro a una foto
Sotto l'acqua mentre nuoto
Nella sabbia e nel cemento
Dentro un cinema all'aperto
Come un'allucinazione
In mezzo a tutte le persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Classifiche e Sanremi
Taxi treni aerei
E se mi stai ancora cercando
Sono dove stavo ieri
Ho solo più pensieri
Un po' meno fiducia
E qualche buona scusa
Ma pensa un po'
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
Ma pensa un po’
Vado di corsa e resto indietro
E soffia il vento della metro
Tra le piastrelle colorate
E le rovine sotto a un vetro
C'è un manifesto col tuo nome
In mezzo a un fiume di persone
Che vanno chissà dove
E passeranno
Semafori e cantieri
Pianeti e buchi neri
E dai facciamo i seri
E adesso il tempo è solo un mucchio di secondi
Di primavere e poi di nuovo rami spogli
Ma spero di essere il migliore dei tuoi sbagli
Ci credi o no?
Stupida stupida stupida sfortuna
Gelida gelida gelida paura
Dopo di te non l'ho più detto a nessuna
Vorrei raggiungerti ma qui c'è troppa notte e poca luna e lo sai
Stupida stupida stupida sfortuna
Che ci penso anche se non ci penso
Gelida gelida gelida paura
Ogni volta che non mi addormento
L'infinito a me mi fa spavento
Come il cielo come il mare aperto
Stupida sfortuna starò più attento
Il significato della canzone di Fulminacci a Sanremo 2026
Il cantautore ha spiegato il significato del brano a Sarà Sanremo: “È un po’ un percorso a ostacoli, una passeggiata notturna e solitaria alla ricerca di qualcosa o qualcuno che forse arriva”.
Chi sono gli autori della canzone di Fulminacci
Fulminacci ha firmato testo e musica della canzone insieme a Pietro Paroletti.
Ed. Maciste Dischi/Puro/Universal Music Publishing Ricordi