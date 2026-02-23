Chi è Fulminacci, per la 2° volta a Sanremo con Stupida sfortuna. FOTO

Chi è Fulminacci, per la seconda volta a Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. FOTO
Il cantautore romano, al secolo Filippo Uttinacci, è tra i 30 concorrenti in gara nella sezione “Big. Torna a calcare il palco dell'Ariston con un pezzo che si preannuncia coerente con la sua scrittura ironica e generazionale. Il brano viene descritto come una canzone pensata per “veleggiare sulla paura del futuro”: un’immagine evocativa che richiama l’idea di attraversare in equilibrio le incertezze del presente, senza farsene travolgere. Ripercorriamo la carriera di questa star della musica nostrana