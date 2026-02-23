Chi è Fulminacci, per la 2° volta a Sanremo con Stupida sfortuna. FOTO

12/13 ©Getty

L'11 gennaio 2023 Fulminacci ha pubblicato il singolo Tutto inutile, il cui videoclip è uscito il 18 gennaio. Il 23 maggio ha pubblicato Simile, prodotto da okgiorgio, seguito tre giorni dopo da Ragù, anch’esso prodotto da okgiorgio. Il 15 settembre 2023 è uscito il singolo Filippo Leroy. Tutti questi brani fanno parte del terzo album in studio Infinito +1, che include due ospiti: Pinguini Tattici Nucleari e Giovanni Truppi. Il 12 gennaio 2024 nell’album è stato incluso anche il singolo +1.

