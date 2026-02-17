Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone

Introduzione
Quello che devi sapere
Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, presenterà il brano Avvoltoi alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Debutto in gara per il cantante.
Eddie Brock alla sua prima partecipazione a Sanremo
Prima partecipazione per Eddie Brock, in gara con Avvoltoi. L’artista si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro nella serata dei duetti. Dopo l’annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo, l’artista ha dichiarato: “La verità è che faccio fatica a parlare di emozioni: nelle canzoni mi viene più facile. Siamo partiti dalle piazzette, dalle stanze con i materassi alle pareti, dai sogni che tenevamo in tasca sperando che un giorno avrebbero trovato spazio. Non siamo eroi, e forse non ce l’abbiamo ancora fatta davvero. Ma quanto è bello, adesso, sentirci così vivi. Siamo solo persone normali che, anni fa, hanno scelto di sfidare un mondo fatto di numeri perfetti. E di sbagliare i conti, pur di sognare ancora”. A maggio Eddie Brock ha pubblicato il suo primo album Amarsi è la rivoluzione, trainato dal successo del brano Non è mica te certificato disco d’oro. A marzo l’artista darà il via al tour toccando numerose città italiane: da Milano a Cattolica passando per Roma, Napoli, Catania, Caserta, Gallipoli e Ancona.
Avvoltoi, il testo della canzone di Eddie Brock
Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a un noi
Tanto so già che cosa dirai
Rovineremmo tutto
La nostra amicizia Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare Perché è più facile per te farti spogliare
Che spogliarti il cuore
Le parole si annodano in gola
E ti asciugo il mascara che cola
Per quell'uomo che non vale niente
E ci caschi ancora e ancora
Sei tu
Che non impari mai
E ci vai a letto
E poi torni da me a piangere sul petto
Bella come sei
Non potrai fidarti mai
Rip. ritornello
È inutile che perdi il tempo
Consumandoti quegli occhi
Così belli
Piangendo per quel bastardo
Dicono sempre di esser degli eroi
Ma ti girano intorno come avvoltoi
Na na na na na na
Na na na na na na
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Per la paura che ti fa sempre scappare
Da tutto questo amore
Il significato della canzone di Eddie Brock a Sanremo 2026
Ospite di Sarà Sanremo, Eddie Brock ha spiegato al pubblico il significato di Avvoltoi: “Parla di un amore struggente e della capacità e del coraggio di riconoscerlo”.
Chi sono gli autori della canzone di Eddie Brock
Testo di Edoardo Iaschi (Eddie Brock), Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone. Musica di Edoardo Iaschi e Vincenzo Leone.
Ed. Sangita Records/Baraonda Edizioni Musicali