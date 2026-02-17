Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone

Prima partecipazione per Eddie Brock, in gara con Avvoltoi. L’artista si esibirà con Portami via insieme a Fabrizio Moro nella serata dei duetti. Dopo l’annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo, l’artista ha dichiarato: “La verità è che faccio fatica a parlare di emozioni: nelle canzoni mi viene più facile. Siamo partiti dalle piazzette, dalle stanze con i materassi alle pareti, dai sogni che tenevamo in tasca sperando che un giorno avrebbero trovato spazio. Non siamo eroi, e forse non ce l’abbiamo ancora fatta davvero. Ma quanto è bello, adesso, sentirci così vivi. Siamo solo persone normali che, anni fa, hanno scelto di sfidare un mondo fatto di numeri perfetti. E di sbagliare i conti, pur di sognare ancora”. A maggio Eddie Brock ha pubblicato il suo primo album Amarsi è la rivoluzione, trainato dal successo del brano Non è mica te certificato disco d’oro. A marzo l’artista darà il via al tour toccando numerose città italiane: da Milano a Cattolica passando per Roma, Napoli, Catania, Caserta, Gallipoli e Ancona.