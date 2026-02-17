Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Il testo della canzone

Nel 2020 Elettra Lamborghini ha debuttato Festival di Sanremo presentando la canzone Musica (e il resto scomparsa), classificatasi al ventunesimo posto. Nel 2025 l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice della terza serata. Elettra Lamborghini ha all’attivo due album: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023. Tra le sue canzoni più note troviamo Pem Pem, Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri, Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo, Pistolero e Dire fare baciare con Shade. Nella serata delle cover Elettra Lamborghini presenterà Asereje con le Las Ketchup. Il trio spagnolo ha partecipato in gara alla kermesse canora con il brano Single con Danny Losito nel 2004.