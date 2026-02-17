Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Il testo della canzone

Approfondimenti
©Getty

Introduzione

A sei anni di distanza dalla partecipazione con Musica (e il resto scompare) nella prima edizione della kermesse canora condotta da Amadeus, Elettra Lamborghini tornerà in gara con Voilà. ella serata delle cover Elettra Lamborghini presenterà Asereje con le Las Ketchup

Quello che devi sapere

Elettra Lamborghini con Voilà

Elettra Lamborghini sarà tra i trenta Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo conti. La cantante presenterà il brano Voilà.

1/5

Elettra Lamborghini alla sua seconda partecipazione a Sanremo

Nel 2020 Elettra Lamborghini ha debuttato Festival di Sanremo presentando la canzone Musica (e il resto scomparsa), classificatasi al ventunesimo posto. Nel 2025 l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice della terza serata. Elettra Lamborghini ha all’attivo due album: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023. Tra le sue canzoni più note troviamo Pem Pem, Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri, Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo, Pistolero e Dire fare baciare con Shade. Nella serata delle cover Elettra Lamborghini presenterà Asereje con le Las Ketchup. Il trio spagnolo ha partecipato in gara alla kermesse canora con il brano Single con Danny Losito nel 2004.

2/5
pubblicità

Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po' di me un po' di te

Nessun dorma

Fai il cretino

lo l'offesa e poi d'amblè

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano, voglio si ma non mi va va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest aria di mare

Un po' ti odio un po' I love you

Ma che c'è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l'amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all'alba come due gatti dietro a qualche bar

S'una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

Tu lo sai tu lo sai che i baci sono come le ciliegie

Non hai fame si però si però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po' ti odio un po' I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

Rip. ritornello

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di pailette

Eccomi qua

Rip. ritornello

3/5

Il significato della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

Intervistata da Carlo Conti a Sarà Sanremo, Elettra Lamborghini ha anticipato l’intenzione di far ballare il pubblico del Teatro Ariston e non solo. Un brano che rappresenta un invito a divertirsi lasciandosi le preoccupazioni alle spalle. “Bisogna essere felici in questa vita, un po’ di allegria non fa mai male”, ha commentato.

4/5
pubblicità

Chi sono gli autori della canzone di Elettra Lamborghini

Il testo e la musica di Voilà sono di Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona.

Ed. Edizioni Curci/Music Union/
Visionary Sapiens Publishing/Peermusic Italy

5/5
pubblicità

Leggi anche

Cinema

Rental Family, trama e cast film con Brendan Fraser dal 19 febbraio

Musica

Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata

Cinema

Train Dreams, il film con 4 nomination agli Oscar 2026: trama e cast

Serie TV

Leonesse, trama e cast della serie tv francese su Netflix

Cinema

Venerdì 13: ordine cronologico e di uscita dei 12 film della saga