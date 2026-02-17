Offerte Sky
Sanremo 2026, Tredici Pietro con Uomo che cade. Il testo della canzone

Introduzione

Tredici Pietro sarà in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Il giovane artista presenterà la canzone Uomo che cade. Venerdì 27 febbraio duetto con Galeffi, Fudasca & Band sulle note di Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla

Quello che devi sapere

Tredici Pietro con Uomo che cade

Dopo aver conquistato le classifiche estive con il brano Che gusto c’è in collaborazione con Fabri Fibra, Tredici Pietro sarà tra i trenta artisti in gara all’edizione 2026 della kermesse musicale.

Tredici Pietro alla sua prima partecipazione a Sanremo

Debutto in gara per Tredici Pietro. Il rapper, classe 1997, presenterà la canzone Uomo che cade. A gennaio Tredici Pietro ha condiviso alcuni scatti delle prove con l’orchestra sul suo profilo Instagram scrivendo ironicamente: “Ho provato il brano con l’orchestra, amore a prima vista, speriamo di essere corrisposti”. Nell’aprile del 2025 Tredici Pietro ha pubblicato il suo ultimo album Non guardare giù conquistando la nona posizione nella classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Nell’estate dello stesso anno l’artista ha fatto ballare il pubblico sulle note della canzone Che gusto c’è in duetto con Fabri Fibra. Ricordiamo anche altre collaborazioni di grande successo: Vestiti d’odio con gli Psicologi e Oro con Mecna.

Uomo che cade, il testo della canzone di Tredici Pietro

L'imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera

Sarà bellissimo, lo aspetto come l'ultima cena

Sarai bellissima, ma è il minimo che aspetto da te

Sarà anche colpa del tuo aspetto, ma di me non ho rispetto

E mi sporco, sotto la pelle

Ho gli interni neri come una Mercedes

Tu ti sporchi a restare con me e chiusa in uno specchio c'è

tutto il tuo riflesso cambi forma alle parole come fumo alle feste

muovi tutto ciò che hai attorno come un dio della notte

io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente

ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po' ti rilassa

Dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare

Per rimanere fermo a guardare

Un uomo che cade, l'uomo che cade

Se solo tu

Se solo sapessi che voglio soltanto che resti

Andassi via

Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi

Dalla città (dalla città) che non riposa mai (che brucia ormai)

Forse sapresti chi sei

Tu sei la fine del film, la grande esplosione

Sei la notte che conquista il giorno, un nuovo colore

Sei la lama trafitta e io il tuo polmone

Ma se ti farà male allora non pensare

Rip. ritornello

E faccio un'altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

per non rischiare di farci male

se guardi su c'è un uomo che cade,

l'uomo che cade, un altro che cade

Se solo tu

Andassi via

Dalla città che fotte l'anima

Forse potresti

Si, forse puoi

Rip. ritornello

E faccio un'altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

per non rischiare di farci male

se guardi su c'è un uomo che cade,

l'uomo che cade, un altro che cade

Il significato della canzone di Tredici Pietro a Sanremo 2026

Il brano è un invito a buttarsi facendo errori per poter arrivare lontano. Cadute e imprevisti sono soltanto parte di un percorso. Il rapper canta: “A volte siamo bravi a sparire / ma per non rischiare di farci male”.

Chi sono gli autori della canzone di Tredici Pietro

Tredici Pietro, all’anagrafe Pietro Morandi, ha firmato il testo insieme ad Antonio Di Martino, quest’ultimo autore anche della musica con Marco Spaggiari.

 

Ed. Sugarmusic Publishing/Picicca Management/
Double Trouble Club

