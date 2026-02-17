Le Bambole di Pezza debutteranno in gara sul palco del Teatro Ariston: “Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte”. Venerdì 27 febbraio il quintetto si esibirà con Cristina D’Avena. L’amata voce di tante sigle dei cartoni animati ha commentato: “Tornare al Festival di Sanremo mi fa battere il cuore ogni volta. Quest’anno lo farò insieme alle Bambole di Pezza, artiste potenti, con un’energia che mi ha travolta dal primo istante. Duettare con loro durante la serata cover è un incontro di mondi che non vedo l’ora di vivere insieme a voi. Ci vediamo all’Ariston per un’esplosione di adrenalina che, spero, vi resterà nel cuore”. Ad aprile le Bambole di Pezza daranno il via al tour esibendosi a Milano, Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli.