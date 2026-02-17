Introduzione
Le Bambole di Pezza presenteranno Resta con Me: “Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte”. Nella serata delle cover il quintetto si esibirà con la celebre sigla di Occhi di gatto in compagnia di Cristina D’Avena
Bambole di Pezza con Resta con me
La formazione femminile debutterà in gara con il brano Resta con me. Nella serata delle cover il quintetto si esibirà sulle note della celebre sigla di Occhi di gatto in compagnia di Cristina D’Avena.
Bambole di Pezza alla loro prima partecipazione a Sanremo
Le Bambole di Pezza debutteranno in gara sul palco del Teatro Ariston: “Tutto quello che abbiamo messo in questo progetto, tutti gli anni, i sacrifici, oggi brilla più che mai. Essere una band femminile su quel palco è una responsabilità, un simbolo, una promessa. E noi siamo pronte”. Venerdì 27 febbraio il quintetto si esibirà con Cristina D’Avena. L’amata voce di tante sigle dei cartoni animati ha commentato: “Tornare al Festival di Sanremo mi fa battere il cuore ogni volta. Quest’anno lo farò insieme alle Bambole di Pezza, artiste potenti, con un’energia che mi ha travolta dal primo istante. Duettare con loro durante la serata cover è un incontro di mondi che non vedo l’ora di vivere insieme a voi. Ci vediamo all’Ariston per un’esplosione di adrenalina che, spero, vi resterà nel cuore”. Ad aprile le Bambole di Pezza daranno il via al tour esibendosi a Milano, Firenze, Padova, Torino, Bologna, Roma e Napoli.
Resta con me, il testo della canzone delle Bambole di Pezza
Volevo dirti in queste notti
Ti penso ancora
Che la mia vita da quel giorno
È un'altra storia
E a volte per cambiare tutto
Basta una parola
Per diventare ciò che sono
Ho camminato sola
Sono una donna che non guarda in faccia niente
Mi hanno guardato male ma è il giudizio della gente
Quando ti senti stanca dalle delusioni
E l'unica certezza sono le canzoni
E il giorno che non torna di un inverno con l'amore che non è più qui
Ovunque sia l'errore nel miracolo di crescere così
Con il cuore in gola senza lacrime e paura
Con le braccia aperte per gridare
Resta con me in questi tempi di odio
Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà
Adesso sono io
A dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia
Resta con me
Resta con me
Ho fatto sogni senza mai
Chiudere gli occhi
Vissuto vite che non sai se immaginarti
Ho visto uomini per bene andare in pezzi
E ho visto uomini di strada tornare onesti
E pezzi di giornali sparsi nella mia testa
Una ragazza una chitarra e una tempesta
Questi non sanno cosa provo dentro
Come una foglia sempre stata al vento
Rip. ritornello
E allora dimmi se conosci un modo per dimenticare i guai
Per noi che siamo stati sempre appesi a un filo
Aspettami nell’alba di questo mattino
Ho superato anni come questi E avrei voluto dirti
Rip. ritornello
Il significato della canzone delle Bambole di Pezza a Sanremo 2026
La formazione ha spiegato il significato della canzone a Sarà Sanremo. Cleo, voce del gruppo, ha raccontato: “Parla del coraggio di restare uniti anche nei momenti di difficoltà perché sostenendosi a vicenda si può arrivare ovunque".
Chi sono gli autori della canzone delle Bambole di Pezza
Testo di Andrea Spigaroli, Nesli, Martina Ungarelli e Lisa Cerri. Musica di Andrea Spigaroli, Nesli, Simone Borrelli, Federica Rossi, Caterina Alessandra Dolci e Daniela Piccirillo.
Ed. Sony Music Publishing (Italy)/AAR Music/
Thamsanqa/Thaurus Publishing/Copyright Control