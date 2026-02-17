Sesta partecipazione in gara per Malika Ayane. L’artista presenterà la canzone Animali notturni sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Alla conduzione Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini.

Malika Ayane ha all’attivo cinque partecipazioni alla kermesse musicale: nel 2009 con Come foglie nella sezione delle Nuove Proposte, nel 2010 con Ricomincio da qui, nel 2013 con E se poi, nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente) e infine nel 2021 con Ti piaci così. Nel 2015 l’artista ha ottenuto il miglior piazzamento nella categoria Big conquistando la medaglia di bronzo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, in autunno l’artista tornerà in tour con uno spettacolo in programma in numerosi teatri italiani. Partenza fissata per il 1° novembre a Fermo. Previsti appuntamenti anche a Roma, Firenze, Milano Napoli e Catania.