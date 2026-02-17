Introduzione
Malika Ayane presenterà il brano Animali notturni alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista tornerà in gara a cinque anni dalla partecipazione con il brano Ti piaci così, classificatosi al quindicesimo posto. Per la serata delle cover Malika Ayane proporrà Mi sei scoppiato dentro il cuore con Claudio Santamaria
Quello che devi sapere
Malika Ayane con Animali notturni
Malika Ayane in gara con Animali Notturni. La cantautrice presenterà il brano sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Malika Ayane alla sua sesta partecipazione a Sanremo
Sesta partecipazione in gara per Malika Ayane. L’artista presenterà la canzone Animali notturni sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Alla conduzione Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini.
Malika Ayane ha all’attivo cinque partecipazioni alla kermesse musicale: nel 2009 con Come foglie nella sezione delle Nuove Proposte, nel 2010 con Ricomincio da qui, nel 2013 con E se poi, nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente) e infine nel 2021 con Ti piaci così. Nel 2015 l’artista ha ottenuto il miglior piazzamento nella categoria Big conquistando la medaglia di bronzo.
Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, in autunno l’artista tornerà in tour con uno spettacolo in programma in numerosi teatri italiani. Partenza fissata per il 1° novembre a Fermo. Previsti appuntamenti anche a Roma, Firenze, Milano Napoli e Catania.
Animali notturni, il testo della canzone di Malika Ayane
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri
Con i nostri invece non sappiamo che farci
Ed io che resto qui a perdermi
A parlare di te
Anche nei vicoli vicinissimi
Non riusciamo a trovarci
E vorrei sapere cosa fai
Ma non è male questa nostalgia lo sai
Che ci perdoniamo sempre
E siamo sconosciuti per la gente
Che non ci capirà mai
Lo vedi io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni lo e te
Facciamo paura
Troviamo una scusa
Per scomparire che dire?
Ignora la parola fine
Che non so più a chi appartengo se vai via
Rip. ritornello
Sai potrei svegliarmi con te ogni mattina
E guardare l'alba come fosse la prima
Addormentiamoci davanti a un film
Se vuoi dormire con me
Quando mi guardi fai voragini
Ed io non mi difendo più
Fuori è pieno di persone ma lo sai
Che nessuno ci capirà mai
Rip. ritornello
Il significato della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2026
persone: “E siamo sconosciuti per la gente / Che non ci capirà mai”. L’artista sembra poi voler raccontare la voglia di continuare a star vicino all’altra persona: “Ignora la parola fine / Che non so più a chi appartengo se vai via”.
Chi sono gli autori della canzone di Malika Ayane
Malika Ayane ha firmato il testo del brano insieme a Stefano Marletta ed Edwyn Roberts. La musica è di Giordana Cremona, Luca Faraone, Stefano Marletta, Federico Mercury ed Edwyn Roberts.
Ed. Music Union/MKMusic/Thaurus Publishing/
Faraone Music/Nicety