Introduzione
Seconda partecipazione per entrambi gli artisti. LDA & Aka 7even si esibiranno con Andamento lento con Tullio De Piscopo nella serata delle cover
Quello che devi sapere
LDA e & Aka 7even con Poesie clandestine
LDA e & Aka7even hanno deciso di unire i loro stili sulle note di Poesie clandestine. I due artisti parteciperanno all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Esibizione con Andamento lento con Tullio De Piccolo nella serata delle cover in programma venerdì 27 febbraio.
LDA & Aka 7even, le partecipazioni a Sanremo
LDA & Aka 7even presenteranno Poesie clandestine sul palco del Teatro Ariston. Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con Se poi domani nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con Perfetta così nel 2022. Tra le canzoni più note di LDA troviamo Quello che fa male, Bandana e Cado con Albe. Per quanto riguarda Aka 7even, citiamo Mi manchi, Loca e Toca in collaborazione con Guè.
Poesie clandestine, il testo della canzone di LDA & Aka 7even
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo
Eternamente sarei condannato ad una folle bugia
Sembra fatto per noi
È da questo dolore che nasce un amore catartico
Ti ho dedicato poesie clandestine
lo che ti inseguo mentre te ne vai
Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei
E la frenesia che ti porta a svanire
Per evitare una notte di guai
Così avvolgente che rende reale l'effetto che fai
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l'aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D'amore si muore soltanto con te
Tu sei capace di farmi soffrire
Siamo in un limbo tra sogni e realtà
Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei
Ma c'è chi giudica senza capire
Che non è giusto provare a metà
Un sentimento che basta da solo a parlare di noi
Piangeremo un mare, mare, mare
Negli occhi lacrime di sale
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Rip. ritornello
Cosa c'è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Rip. ritornello
Il significato della canzone di LDA & Aka 7even a Sanremo 2026
In attesa della partenza della kermesse canora, i due artisti hanno spiegato il significato del brano a RaiPlay. LDA ha raccontato: “La nostra canzone parla di fasi d’amore. È un amore veramente carnale, viscerale. È un amore che in realtà parla un po’ di tutto e potete dedicarla a chi volete”.
Chi sono gli autori della canzone di LDA & Aka 7even
Testo di Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino. Musica di Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito e Francesco D’Alessio.
Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/
Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control