Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Il testo della canzone

Seconda partecipazione per entrambi gli artisti. LDA & Aka 7even si esibiranno con Andamento lento con Tullio De Piscopo nella serata delle cover

Quello che devi sapere

LDA e & Aka 7even con Poesie clandestine

LDA e & Aka7even hanno deciso di unire i loro stili sulle note di Poesie clandestine. I due artisti parteciperanno all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Esibizione con Andamento lento con Tullio De Piccolo nella serata delle cover in programma venerdì 27 febbraio.

LDA & Aka 7even, le partecipazioni a Sanremo

LDA & Aka 7even presenteranno Poesie clandestine sul palco del Teatro Ariston. Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con Se poi domani nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con Perfetta così nel 2022. Tra le canzoni più note di LDA troviamo Quello che fa male, Bandana e Cado con Albe. Per quanto riguarda Aka 7even, citiamo Mi manchi, Loca e Toca in collaborazione con Guè.

Poesie clandestine, il testo della canzone di LDA & Aka 7even

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

Sembra fatto per noi

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Ti ho dedicato poesie clandestine

lo che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l'effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l'aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D'amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c'è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Rip. ritornello

Cosa c'è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Rip. ritornello

Il significato della canzone di LDA & Aka 7even a Sanremo 2026

In attesa della partenza della kermesse canora, i due artisti hanno spiegato il significato del brano a RaiPlay. LDA ha raccontato: “La nostra canzone parla di fasi d’amore. È un amore veramente carnale, viscerale. È un amore che in realtà parla un po’ di tutto e potete dedicarla a chi volete”.

Chi sono gli autori della canzone di LDA & Aka 7even

Testo di Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino. Musica di Luca D’Alessio, Luca Marzano, Mattia Villano, Riccardo Romito e Francesco D’Alessio.

 

Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/
Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control

