Sanremo 2026, Nayt con Prima che. Il testo della canzone

Ospite di Sarà Sanremo, Nayt ha spiegato: “Oggi, secondo me, siamo sempre più distanti in qualche modo, nonostante il web, abbiamo sempre più cose tra di noi: le maschere che indossiamo, le ferite, gli schermi attraverso cui comunichiamo. E io mi chiedevo se si potesse andare oltre e il brano parla di questo, ovvero della volontà e del desiderio di incontrarsi con l’altro”.