Chi è Nayt, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Prima che
All'anagrafe William Mezzanotte, 31 anni, debutterà al Teatro Ariston per la 76esima edizione della kermesse, che si terrà dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti. L'artista che ha costruito la propria carriera fuori dai talent show e che ha già pubblicato nove album (tre dei quali certificati Oro e due Platino) tornerà il 20 marzo con il decimo disco Io Individuo, mentre a novembre 2026 partità con il Noi Individui Tour