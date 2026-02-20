Chi è Nayt, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Prima che

10/15 ©Getty

"Il rap è il genere musicale più esplicito da un punto di vista testuale, perché ha tante parole e un linguaggio molto diretto. Quindi è uno specchio molto più fedele della società e del nostro linguaggio", ha proseguito. "Nel rap puoi trovare la volgarità, l'introspezione, la spiritualità, i temi sociali, la politica, la letteratura e anche il materialismo e il sessismo di cui spesso si parla perché nella società si trova anche tutta roba".

Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino al Festival di Sanremo con Mi piaci tanto