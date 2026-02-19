Andrea Pucci riceve il Tapiro d'Oro per Sanremo (e cita Fiorello)

Il comico ha rotto il silenzio sulla sua rinuncia al Festival di Sanremo con una frecciata velenosa allo showman: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione"

Durante la consegna del Tapiro, Staffelli ha chiesto conto a Pucci della fotografia che lo ritrae con una croce celtica al collo . Il comico ha negato e ha rilanciato: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti " (ma la foto è online da tempo).

La notizia aveva generato non poco scalpore, non solo tra il mondo della politica - immediata era stata infatti la reazione delle opposizoni - ma anche nell'opinione pubblica che ha commentato la questione in maniera piuttosto sentita, tanto che Pucci si è visto costretto a rinunciare alla sua presenza sul palco dell'Ariston .

Intercettato dall'inviato di Striscia la notizia, il comico milanese ha commentato con ironia e amarezza: " La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire ". Una battuta amara che riflette il clima che ha accompagnato la sua mancata partecipazione al Festival, dopo che Carlo Conti aveva annunciato la sua presenza come co-conduttore della serata del 26 febbraio insieme a Lillo Petrolo.

La stoccata velenosa a Fiorello

Quando Staffelli ha chiesto a Pucci se avesse visto l'imitazione che Fiorello aveva fatto di lui nel suo programma radiofonico La Pennicanza, il comico milanese ha commentato: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita".

Dopo il caos sulla sua (non) partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Andrea Pucci è infatti finito nel mirino dei colleghi: in molti non hanno preso le sue parti preferendo rimanere in silenzio, ad eccezione di Katia Follesa e Manlio Dovì. Si è espressa invece Giorgia Meloni, portando al comico la sua solidarietà.