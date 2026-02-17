Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il testo della canzone

Ritorno in gara per Sal Da Vinci. L’artista porterà il brano Per sempre sì sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo sulle note del brano Cinque giorni. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È stato emozionante ritrovarsi in studio con Michele Zarrillo e lavorare insieme”. Nel 2009 Sal Da Vinci ha debuttato in gara con Non riesco a farti innamorare conquistando la medaglia di bronzo. A ottobre Sal Da Vinci porterà la sua musica in giro per l’Italia con la tournée nei teatri di numerose città, tra le quali Roma, Avellino, Brescia, Torino, Milano, Firenze e Catania.