Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il testo della canzone

Introduzione
Ritorno in gara per Sal Da Vinci. L’artista presenterà il brano Per sempre sì. Il cantante duetterà con Michele Zarrillo sulle note del brano Cinque giorni per la serata delle cover
Quello che devi sapere
Sal Da Vinci con Per sempre sì
Sal Da Vinci è tra i trenta artisti in gara nella sezione Big del Festival di Sanremo 2026. Un ritorno il suo dopo oltre quindici anni. L’artista presenterà la canzone Per sempre sì. Duetto con Michele Zarrillo nella serata delle cover.
Sal Da Vinci alla sua seconda partecipazione a Sanremo
Ritorno in gara per Sal Da Vinci. L’artista porterà il brano Per sempre sì sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo sulle note del brano Cinque giorni. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È stato emozionante ritrovarsi in studio con Michele Zarrillo e lavorare insieme”. Nel 2009 Sal Da Vinci ha debuttato in gara con Non riesco a farti innamorare conquistando la medaglia di bronzo. A ottobre Sal Da Vinci porterà la sua musica in giro per l’Italia con la tournée nei teatri di numerose città, tra le quali Roma, Avellino, Brescia, Torino, Milano, Firenze e Catania.
Per sempre sì, il testo della canzone di Sal Da Vinci
È cominciato tutto quanto dal principio lo che per te ero solo
un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te Per sempre
Legati per la vita che S
enza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto lo te lo prometto Davanti a Dio
Saremo io e te Da qui
Sarà per sempre si
So bene che
è una grande incognita il futuro
Ma insieme te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto
ma non alzeremo un muro
Litigare e far l'amore poi che male c'è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Rip. ritornello
Si, soltanto si Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice si
L'eternità è dentro una parola
Rip. ritornello
Il significato della canzone di Sal Da Vinci a Sanremo 2026
Durante la sua presenza a Sarà Sanremo nel dicembre dello scorso anno, Sal Da vinci ha parlato del significato della canzone: “Celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita, cioè quel sì che unisce due anime per sempre”.
Chi sono gli autori della canzone di Sal Da Vinci
Testo di Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci. Musica di Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Alessandro La Cava.
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/
MKMusic/Cose Production