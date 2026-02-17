Offerte Sky
Sanremo 2026, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Il testo della canzone

Approfondimenti

Introduzione

Ritorno in gara per Sal Da Vinci. L’artista presenterà il brano Per sempre sì. Il cantante duetterà con Michele Zarrillo sulle note del brano Cinque giorni per la serata delle cover

Quello che devi sapere

Sal Da Vinci con Per sempre sì

Sal Da Vinci è tra i trenta artisti in gara nella sezione Big del Festival di Sanremo 2026. Un ritorno il suo dopo oltre quindici anni. L’artista presenterà la canzone Per sempre sì. Duetto con Michele Zarrillo nella serata delle cover.

Sal Da Vinci alla sua seconda partecipazione a Sanremo

Ritorno in gara per Sal Da Vinci. L’artista porterà il brano Per sempre sì sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sal Da Vinci duetterà con Michele Zarrillo sulle note del brano Cinque giorni. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È stato emozionante ritrovarsi in studio con Michele Zarrillo e lavorare insieme”. Nel 2009 Sal Da Vinci ha debuttato in gara con Non riesco a farti innamorare conquistando la medaglia di bronzo. A ottobre Sal Da Vinci porterà la sua musica in giro per l’Italia con la tournée nei teatri di numerose città, tra le quali Roma, Avellino, Brescia, Torino, Milano, Firenze e Catania.

Per sempre sì, il testo della canzone di Sal Da Vinci

È cominciato tutto quanto dal principio lo che per te ero solo

un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te Per sempre

Legati per la vita che S

enza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto lo te lo prometto Davanti a Dio

Saremo io e te Da qui

Sarà per sempre si

So bene che

è una grande incognita il futuro

Ma insieme te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto

ma non alzeremo un muro

Litigare e far l'amore poi che male c'è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Rip. ritornello

Si, soltanto si Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice si

L'eternità è dentro una parola

Rip. ritornello

Il significato della canzone di Sal Da Vinci a Sanremo 2026

Durante la sua presenza a Sarà Sanremo nel dicembre dello scorso anno, Sal Da vinci ha parlato del significato della canzone: “Celebra la più grande promessa che si possa fare nella vita, cioè quel sì che unisce due anime per sempre”.

Chi sono gli autori della canzone di Sal Da Vinci

Testo di Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci. Musica di Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Alessandro La Cava. 

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/
MKMusic/Cose Production

