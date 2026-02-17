Offerte Sky
Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo della canzone

Dopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest’anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Esibizione con Bésame mucho con Gregory Porter e Delia per la serata dei duetti

Serena Brancale con Qui con me

Serena Brancale in gara con la canzone Qui con me. A dodici mesi dalla partecipazione con Anema e core, la cantautrice tornerà sul palco del Teatro Ariston.

Serena Brancale alla sua terza partecipazione a Sanremo

Dopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest’anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Nell’estate dello scorso anno la cantautrice ha dominato le classifiche estive con il brano Serenata in collaborazione con Alessandra Amoroso. La canzone ha conquistato un disco di platino.

Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale

C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.

Di quell'amore che resterà sempre, non passerà mai.

E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,

in questo silenzio sento la tua voce,

calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà

quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi accompagnerà.

E se ti portassi via da quelle stelle

per cancellare il tuo addio dalla mia pelle scalerei la terra e il cielo

anche l'universo intero

per averti ancora qui con me.

E ti parlo come se mi stessi accanto

due gocce d'acqua non si perdono nel mare mai,

e poi guardami ma quanto ti assomiglio

nelle mani, nell'amore che mettevi ogni volta nelle cose

ed ogni giorno era sempre da festeggiare

Sono anch'io così

Noi così simili

Noi così simili

Rip. ritornello

Quanta vita ruba il tempo

Oltre i limiti ti sento

So che sei ancora qui con me.

Con me, con me

Il significato della canzone di Serena Brancale a Sanremo 2026

La canzone è una lettera d’amore alla mamma scomparsa. Serena Brancale canta: “E ti parlo come se mi stessi accanto, due gocce d'acqua non si perdono nel mare mai, e poi guardami ma quanto ti assomiglio”.

Chi sono gli autori della canzone di Serena Brancale

Testo di Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo. Musica di Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131.

 

Ed. Edizioni Avarello/In Bloom

