Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo della canzone

Dopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest’anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Nell’estate dello scorso anno la cantautrice ha dominato le classifiche estive con il brano Serenata in collaborazione con Alessandra Amoroso. La canzone ha conquistato un disco di platino.