Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo del brano

Dopo la partecipazione nelle Nuove Proposte nel 2015 e il ritorno nei Big nel 2019 e nel 2020, Enrico Nigiotti sarà tra i trenta artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore toscano presenterà il brano Ogni volta che non so volare. Attesa per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando Enrico Nigiotti duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax, il celebre brano di Samuele Bersani

Quello che devi sapere

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare

Nuova partecipazione in gara per Enrico Nigiotti. Il cantautore ha all’attivo quattro album: Enrico Nigiotti del 2010, Qualcosa da decidere del 2015, Cenerentola del 2018 e Nigio del 2020.

Enrico Nigiotti alla sua quarta partecipazione a Sanremo

Nel 2015 Enrico Nigiotti ha debuttato in gara alla kermesse partecipando con il brano Qualcosa da decidere nella sezione delle Nuove Proposte. Alla conduzione di quella edizione Carlo Conti. Nel 2019 il cantautore è tornato in gara con Nonno Hollywood conquistando il decimo posto nella classifica finale, dodici mesi dopo l’artista ha presentato Baciami adesso chiudendo in diciannovesima posizione.

In attesa del ritorno sul palco del Teatro Ariston, Enrico Nigiotti ha annunciato l’uscita del nuovo album Maledetti innamorati in arrivo il 13 marzo. All’interno anche la collaborazione L’amore è / L’amore va con Olly e Juli. Inoltre, il cantautore ha comunicato il suo primo concerto in un palazzetto: il 21 novembre al Modigliani Forum di Livorno.

Grande attesa per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando Enrico Nigiotti duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax, il celebre brano di Samuele Bersani contenuto nell’album Nuvola numero nove del 2013.

Ogni volta che non so volare, il testo della canzone di Enrico Nigiott

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po' mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto oo

Veloce come un pizzicotto oo oo oo oo

Ecco la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l'ho già detto

Anche in un orologio rotto oo

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo oo

Sorpassa e poi ti ruba il posto oo

Rip. ritornello

I mostri che c'ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Il significato della canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026

Nel brano Enrico Nigiotti riflette sulla condizione dell’essere umano in rapporto allo scorrere inesorabile del tempo. Nella parte conclusiva, il cantautore ricorda l’importanza di avere persone al proprio fianco nello straordinario viaggio della vita: “Meno male siete qui / Ogni volta che non so / Volare”. Una lettera intensa e profonda.

Chi sono gli autori della canzone di Enrico Nigiotti

Il testo di Ogni volta che non so volare è stato scritto da Enrico Nigiotti e Pacifico. L’artista toscano ha firmato anche la musica con Fabiano Pagnozzi.

 

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Edizioni Curci/
Nelida Music Publishing/Copyright Control

