Nel 2015 Enrico Nigiotti ha debuttato in gara alla kermesse partecipando con il brano Qualcosa da decidere nella sezione delle Nuove Proposte. Alla conduzione di quella edizione Carlo Conti. Nel 2019 il cantautore è tornato in gara con Nonno Hollywood conquistando il decimo posto nella classifica finale, dodici mesi dopo l’artista ha presentato Baciami adesso chiudendo in diciannovesima posizione.

In attesa del ritorno sul palco del Teatro Ariston, Enrico Nigiotti ha annunciato l’uscita del nuovo album Maledetti innamorati in arrivo il 13 marzo. All’interno anche la collaborazione L’amore è / L’amore va con Olly e Juli. Inoltre, il cantautore ha comunicato il suo primo concerto in un palazzetto: il 21 novembre al Modigliani Forum di Livorno.

Grande attesa per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando Enrico Nigiotti duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax, il celebre brano di Samuele Bersani contenuto nell’album Nuvola numero nove del 2013.