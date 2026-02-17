Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo del branoApprofondimenti
Dopo la partecipazione nelle Nuove Proposte nel 2015 e il ritorno nei Big nel 2019 e nel 2020, Enrico Nigiotti sarà tra i trenta artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore toscano presenterà il brano Ogni volta che non so volare. Attesa per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando Enrico Nigiotti duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax, il celebre brano di Samuele Bersani
Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
Nuova partecipazione in gara per Enrico Nigiotti. Il cantautore ha all’attivo quattro album: Enrico Nigiotti del 2010, Qualcosa da decidere del 2015, Cenerentola del 2018 e Nigio del 2020.
Enrico Nigiotti alla sua quarta partecipazione a Sanremo
Nel 2015 Enrico Nigiotti ha debuttato in gara alla kermesse partecipando con il brano Qualcosa da decidere nella sezione delle Nuove Proposte. Alla conduzione di quella edizione Carlo Conti. Nel 2019 il cantautore è tornato in gara con Nonno Hollywood conquistando il decimo posto nella classifica finale, dodici mesi dopo l’artista ha presentato Baciami adesso chiudendo in diciannovesima posizione.
In attesa del ritorno sul palco del Teatro Ariston, Enrico Nigiotti ha annunciato l’uscita del nuovo album Maledetti innamorati in arrivo il 13 marzo. All’interno anche la collaborazione L’amore è / L’amore va con Olly e Juli. Inoltre, il cantautore ha comunicato il suo primo concerto in un palazzetto: il 21 novembre al Modigliani Forum di Livorno.
Grande attesa per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando Enrico Nigiotti duetterà con Alfa sulle note di En e Xanax, il celebre brano di Samuele Bersani contenuto nell’album Nuvola numero nove del 2013.
Ogni volta che non so volare, il testo della canzone di Enrico Nigiott
Tardi
Che non è più solo notte
Ma anche un po' mattina
Tardi che non mi addormento
Chiudo gli occhi appena
Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto
Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro
Il tempo vola maledetto oo
Veloce come un pizzicotto oo oo oo oo
Ecco la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni
Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi
Così dolce e preoccupato
Così sempre attento
Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso
Il tempo vola l'ho già detto
Anche in un orologio rotto oo
E mentre fuori scoppia un altro inferno
Da qualche parte adesso è già domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di volare
Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà
E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità
Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro
E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo
Il tempo corre quanto è stronzo oo
Sorpassa e poi ti ruba il posto oo
Rip. ritornello
I mostri che c'ho dentro
Che mi fanno cadere
Questa mania che devi andare solo bene
A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
A chi comunque vada mi rimane accanto
E se questa vita è un viaggio
Meno male siete qui
Ogni volta che non so Volare
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
Il significato della canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026
Nel brano Enrico Nigiotti riflette sulla condizione dell’essere umano in rapporto allo scorrere inesorabile del tempo. Nella parte conclusiva, il cantautore ricorda l’importanza di avere persone al proprio fianco nello straordinario viaggio della vita: “Meno male siete qui / Ogni volta che non so / Volare”. Una lettera intensa e profonda.
Chi sono gli autori della canzone di Enrico Nigiotti
Il testo di Ogni volta che non so volare è stato scritto da Enrico Nigiotti e Pacifico. L’artista toscano ha firmato anche la musica con Fabiano Pagnozzi.
