Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Il testo della canzone

Dopo il nono posto con Dove si balla nel 2022 e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024, Dargen D’Amico tornerà in gara con Ai Ai. Dal primo album Musica senza musicisti del 2006 al più recente Ciao America del 2024, nel corso degli anni Dargen D’amico si è affermato come uno degli artisti più popolari della scena italiana. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Cinema spento con Ana Mena, Nullatenente con Massimo Pericolo e Jake la Furia, L’amore a modo mio con J-Ax.