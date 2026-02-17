Offerte Sky
Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Il testo della canzone

Dopo il nono posto con Dove si balla nel 2022 e la ventesima posizione con

Onda alta nel 2024, Dargen D’Amico tornerà in gara con Ai Ai. Nella serata delle cover Dargen D’Amico si esibirà con Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso

Dargen D’Amico con Ai Ai

Il cantautore presenterà la canzone Ai Ai. Nella serata delle cover Dargen D’Amico si esibirà con Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso.

Dargen D’Amico alla sua terza partecipazione a Sanremo

Dopo il nono posto con Dove si balla nel 2022 e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024, Dargen D’Amico tornerà in gara con Ai Ai. Dal primo album Musica senza musicisti del 2006 al più recente Ciao America del 2024, nel corso degli anni Dargen D’amico si è affermato come uno degli artisti più popolari della scena italiana. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Cinema spento con Ana Mena, Nullatenente con Massimo Pericolo e Jake la Furia, L’amore a modo mio con J-Ax.

Ai Ai, il testo della canzone di Dargen D’Amico

Prima di entrare in casa

Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia Ai Ai

Ai Ai,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai (Ai Ai)

- Bye Bye

Ma come - Bye ?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

Ai Ai

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

E uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell'olio d'oliva

Dice il Vangelo - Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l'AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

Ai Ai

Rip. ritornello

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev (Ai Ai)

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l'AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

Ai Ai

Rip. ritornello

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco

casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

Rip. ritornello

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Me lo ridai?

Ai Ai

Il significato della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2026

Dargen D’Amico ha anticipato su Ai Ai: “È una canzone di musica italiana che si ispira alla biodiversità delle regioni per stimolare una musica biologica”.

Chi sono gli autori della canzone di Dargen D’Amico

Testo di Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico). L’artista ha firmato anche la musica con Gianluigi Fazio, Pietro Bagni ed Edwyn Roberts.

Ed. Giada Mesi/Edizioni Curci

