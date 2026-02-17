Sanremo 2026, Samurai Jay con Ossessione. Il testo della canzone

Introduzione
Dopo aver scalato le classifiche estive con il tormentone Halo con Vito Salamanca, Samurai Jay debutterà sul palco del Teatro Ariston. Per la serata delle cover, Samurai Jay proporrà Baila morena con Belén Rodriguez e Roy Paci
Quello che devi sapere
Samurai Jay con Ossessione
Debutto sul palco del Teatro Ariston per Samurai Jay. L’artista presenterà la canzone Ossessione.
Samurai Jay alla sua prima partecipazione a Sanremo
Quest’estate Samurai Jay ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Halo in collaborazione con Vito Salamanca. La canzone ha raggiunto il secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia conquistando anche un disco d’oro.
Tra pochi giorni l’artista debutterà sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione della kermesse canora in scena dal 24 al 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini nel corso di tutte le cinque serate.
Per la serata delle cover, in programma nella serata del venerdì, l’artista proporrà Baila morena, il primo singolo estratto dall’album Shake di Zucchero. Sul palco Belén Rodriguez e Roy Paci.
Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai S
icuramente
stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
marò che pena
siamo sempre alle solite una
tirata tutto il weekend
tu mi nascondi le storie
e mi racconti un'altra bugia vuoi la verità
ora penso a me in mezzo a questo disordine
sarà strano ma ti sento addosso
come un'ossessione stanotte ritorni qui
al centro delle mie fantasie
ti amo solo di venerdì
bailando contigo asì
per un'ora ti sento mia
non è amore è una malattia
questo maledetto feeling
questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale F
ammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l'alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Ma noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
lo lo sento addosso
Rip. ritornello
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Rip. ritornello
questo maledetto feeling
Il significato della canzone di Samurai Jay a Sanremo 2026
Samurai Jay ha spiegato il significato della canzone a Sarà Saremo: “La sana ossessione che è un po’ il motore che muove tutti noi ambiziosi. Può essere l’ossessione per la musica, per una donna, per la vita. Tocca correre”.
Chi sono gli autori della canzone di Samurai Jay
Testo di Gennaro Amatore (Samurai Jay) e Salvatore Sellitti. Musica di Luca Stocco e Vittorio Coppola.
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management
(Italy)/Totally Imported/Thaurus Publishing/Copyright Control