Sanremo 2026, Samurai Jay con Ossessione. Il testo della canzone

Introduzione

Dopo aver scalato le classifiche estive con il tormentone Halo con Vito Salamanca, Samurai Jay debutterà sul palco del Teatro Ariston. Per la serata delle cover, Samurai Jay proporrà Baila morena con Belén Rodriguez e Roy Paci

Quello che devi sapere

Samurai Jay con Ossessione

Debutto sul palco del Teatro Ariston per Samurai Jay. L’artista presenterà la canzone Ossessione.

Samurai Jay alla sua prima partecipazione a Sanremo

Quest’estate Samurai Jay ha fatto ballare il pubblico con il tormentone Halo in collaborazione con Vito Salamanca. La canzone ha raggiunto il secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia conquistando anche un disco d’oro.

Tra pochi giorni l’artista debutterà sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione della kermesse canora in scena dal 24 al 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini nel corso di tutte le cinque serate.

Per la serata delle cover, in programma nella serata del venerdì, l’artista proporrà Baila morena, il primo singolo estratto dall’album Shake di Zucchero. Sul palco Belén Rodriguez e Roy Paci.

Ossessione, il testo della canzone di Samurai Jay

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai S

icuramente

stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

marò che pena

siamo sempre alle solite una

tirata tutto il weekend

tu mi nascondi le storie

e mi racconti un'altra bugia vuoi la verità

ora penso a me in mezzo a questo disordine

sarà strano ma ti sento addosso

come un'ossessione stanotte ritorni qui

al centro delle mie fantasie

ti amo solo di venerdì

bailando contigo asì

per un'ora ti sento mia

non è amore è una malattia

questo maledetto feeling

questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale F

ammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l'alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Ma noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

lo lo sento addosso

Rip. ritornello

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Rip. ritornello

questo maledetto feeling

Il significato della canzone di Samurai Jay a Sanremo 2026

Samurai Jay ha spiegato il significato della canzone a Sarà Saremo: “La sana ossessione che è un po’ il motore che muove tutti noi ambiziosi. Può essere l’ossessione per la musica, per una donna, per la vita. Tocca correre”.

Chi sono gli autori della canzone di Samurai Jay

Testo di Gennaro Amatore (Samurai Jay) e Salvatore Sellitti. Musica di Luca Stocco e Vittorio Coppola.

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management
(Italy)/Totally Imported/Thaurus Publishing/Copyright Control

