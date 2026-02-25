Oroscopo del 25 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Offerte Sky
Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 25 febbraio.

 

ARIETE

Giornata dinamica e piena di slancio, con energia e sicurezza che vi spingono a osare in modo costruttivo. In amore ritrovate passione e complicità, sia nelle coppie sia nei nuovi incontri; sul lavoro siete organizzati e determinati, capaci di ottenere risultati concreti. La fortuna vi accompagna nelle scelte pratiche, favorendo iniziative ben ponderate.

 

TORO

Il clima è intenso ma gestibile, purché manteniate calma e sangue freddo nelle questioni familiari. In amore evitate gelosie inutili e lasciate spazio al dialogo, perché la serata promette intesa e calore; nel lavoro brillano intuito e capacità di controllo. La fortuna vi sostiene se agite con prudenza e visione a lungo termine.

 

GEMELLI

La giornata scorre con buone opportunità, ma richiede diplomazia nei rapporti più delicati. In amore trovate conforto nella complicità sincera oppure vi lasciate tentare da avventure leggere e stimolanti; sul lavoro vi vengono chiesti impegno e prontezza di risultati. La fortuna si manifesta soprattutto negli affetti e nell’armonia domestica.

 

CANCRO

Atmosfera serena e ricca di sensibilità, con un forte desiderio di proteggere chi amate. In campo affettivo potete vivere momenti teneri o preparare il terreno per emozioni più intense; professionalmente vi fate valere con sicurezza e spirito collaborativo. La fortuna vi guida nelle scelte quotidiane grazie a intuito e tempismo.

 

LEONE

Qualche piccolo ostacolo vi invita a rallentare e a non reagire d’impulso, soprattutto in famiglia. In amore cercate di colmare le distanze con generosità, evitando passi azzardati; nel lavoro contano costanza e sangue freddo per superare tensioni. La fortuna arriva attraverso consigli fidati e soluzioni pratiche condivise.

 

VERGINE

Il cielo vi sorride e rende armoniosi i rapporti domestici, pur chiedendo attenzione nelle distrazioni. In amore una conoscenza può diventare più profonda, mentre le relazioni solide richiedono adattamento; sul lavoro difendete il vostro spazio con professionalità. La fortuna vi invita a moderazione e a scelte misurate.

 

BILANCIA

Giornata luminosa e ben equilibrata, con energia e buonumore che vi rendono protagonisti. In amore sapete far crescere il legame con dolcezza e determinazione; nel lavoro mantenete riservatezza e proseguite con impegno nonostante qualche pressione. La fortuna si esprime in incontri positivi e progetti condivisi.

 

SCORPIONE

Il cielo è movimentato ma ricco di potenzialità, soprattutto sul piano emotivo e intuitivo. In amore tornano passione e dialogo chiarificatore; nel lavoro arrivano conferme e possibilità di avanzamento se avete seminato con impegno. La fortuna vi assiste anche nel benessere, purché evitiate eccessi.

 

SAGITTARIO

Spirito combattivo e ottimismo vi guidano verso nuove conquiste e affermazioni personali. In amore siete magnetici e pronti a vivere emozioni intense; sul lavoro saranno favoriti contatti e trattative. La fortuna vi premia quando seguite l’istinto con saggezza.

 

CAPRICORNO

Clima armonioso e ricettivo, con un cuore più aperto e sensibile del solito. In amore rifioriscono passione e romanticismo, favorendo sia nuove storie sia legami già avviati; nel lavoro consolidate ruoli e responsabilità con scelte mirate. La fortuna vi sostiene nei progetti ambiziosi se agite con decisione.

 

ACQUARIO

Giornata serena ma variabile, che richiede mediazione e flessibilità nei rapporti. In amore cercate sintonia accettando anche qualche piccola imperfezione; nel lavoro raccogliete riconoscimenti per l’impegno passato. La fortuna vi aiuta a risolvere questioni familiari grazie al vostro talento diplomatico.

 

PESCI

Atmosfera dolce e coinvolgente, con emozioni che trovano spazio e ascolto. In amore siete ispirati e pronti a vivere sentimenti profondi, soprattutto nelle relazioni più recenti; sul lavoro servono pazienza e metodo per superare lievi contrattempi. La fortuna vi sostiene con energia fisica e visione positiva del futuro.

 

