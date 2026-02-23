Offerte Sky
Oroscopo settimanale, le previsioni dal 23 febbraio all’1 marzo segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 23 febbraio all’1 marzo.

 

ARIETE

Settimana intensa e riflessiva, ideale per ascoltarvi più a fondo senza rinunciare all’energia che vi permette di vivere giornate attive e un weekend entusiasmante. In amore emerge una dolcezza inaspettata che rende i rapporti più calorosi e passionali; nel lavoro siete in fase di passaggio e dovrete pianificare con attenzione. La fortuna non è al massimo, ma sta preparando un terreno più promettente.

 

TORO

Partite con mille idee e grande determinazione, ma sarà fondamentale selezionare bene gli obiettivi per non disperdere le forze. In amore le emozioni sono intense ma è importante gestirle con equilibrio; sul lavoro brillano intuito e capacità comunicative. La fortuna vi accompagna, soprattutto se saprete cogliere le occasioni con lucidità.

 

GEMELLI

Giornate movimentate e un po’ caotiche richiedono organizzazione e attenzione ai dettagli per evitare distrazioni. In amore convivono passione e possibili malintesi, quindi sarà essenziale comunicare con chiarezza; nel lavoro serve massima concentrazione. La fortuna è altalenante e invita alla prudenza nelle decisioni importanti.

 

CANCRO

Clima sereno e rigenerante, perfetto per rinnovare abitudini e aprirsi a esperienze diverse dal solito. In amore si respira dolcezza e autenticità, mentre nel lavoro la mente corre veloce e aiuta a definire progetti ambiziosi. La fortuna vi sorride e sostiene le iniziative personali con risultati incoraggianti.

 

LEONE

La settimana può iniziare con un filo di nervosismo, ma scegliendo di non alimentare polemiche tutto scorrerà meglio. In amore occorre evitare incomprensioni e parlare con il cuore; nel lavoro avete idee brillanti, purché non vi lasciate trascinare dall’irritazione. La fortuna è discreta, ma richiede sangue freddo per essere sfruttata.

 

VERGINE

Un po' di confusione rischia di rubarvi energia, quindi rallentare e organizzarvi sarà la chiave per evitare piccoli contrattempi. In amore le emozioni sono instabili e chiedono prudenza prima di prendere decisioni definitive; nel lavoro metodo e precisione faranno la differenza. La fortuna è moderata e consiglia attenzione nelle spese impreviste.

 

BILANCIA

Settimana nel complesso piacevole e vivace, con pochi momenti tesi che si risolveranno rapidamente. In amore siete intraprendenti e magnetici, pronti a esprimere desideri e sentimenti con sicurezza; nel lavoro diplomazia e determinazione vi aiutano a gestire situazioni delicate. La fortuna non è protagonista, ma con equilibrio saprete mantenere stabilità.

 

SCORPIONE

Periodo intenso e un po’ contraddittorio, dove tutto dipende da quanto saprete ascoltare il vostro intuito invece del nervosismo. In amore le emozioni sono profonde e appaganti se lasciate spazio alla fiducia; nel lavoro siete brillanti, strategici e creativi. La fortuna vi sostiene quando agite con lungimiranza.

 

SAGITTARIO

Un inizio leggermente stanco richiede di proteggere la vostra serenità evitando discussioni inutili. In amore meglio procedere con cautela e osservare prima di lasciarsi trascinare dall’entusiasmo; nel lavoro concentrazione e precisione evitano errori. La fortuna è prudente e invita a valutare bene ogni impegno.

 

CAPRICORNO

Settimana energica e motivante, trainata da un progetto che vi sta particolarmente a cuore e che merita pazienza e determinazione. In amore c’è voglia di costruire e condividere momenti autentici; nel lavoro emergono idee innovative e possibilità di cambiamento. La fortuna richiede perseveranza, ma promette sviluppi interessanti nel tempo.

 

ACQUARIO

Qualche imprevisto iniziale può innervosirvi, ma con tolleranza e spirito pratico tutto si sistema rapidamente. In amore passione e audacia rendono i rapporti più intensi; nel lavoro il clima è stabile, anche se potreste desiderare novità. La fortuna vi aiuta nelle scelte concrete e negli acquisti ben ponderati.

 

PESCI

Settimana fluida e creativa, in cui la comunicazione diventa il vostro punto di forza nelle relazioni e nei progetti personali. In amore il dialogo rafforza la complicità e apre la porta a emozioni sincere; nel lavoro le idee brillano e vi distinguono. La fortuna è favorevole e sostiene decisioni importanti con esiti promettenti.

 

