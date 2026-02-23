Introduzione
Cosa ti prospetta il mese di marzo che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.
Quello che devi sapere
ARIETE
Il mese vi vede protagonisti di una spinta crescente che vi incoraggia a osare e a puntare in alto, con energia e buonumore in netto aumento. In amore domina la passione, ma sarà importante gestire nervosismi e gelosie con maturità. Sul lavoro raccogliete risultati concreti grazie a lucidità e comunicazione efficace. La fortuna vi accompagna, anche se a tratti potreste avere la sensazione di aver perso un’occasione.
TORO
Marzo alterna riflessioni profonde e slanci intraprendenti, invitandovi a consolidare ciò che conta davvero. In amore prevalgono intensità e desiderio, con un finale più romantico e armonioso. Sul lavoro avete energia e determinazione per portare avanti progetti ambiziosi. La fortuna sostiene chi agisce con prudenza e coerenza, evitando mosse impulsive.
GEMELLI
Dopo un periodo incerto, il mese riporta entusiasmo e fiducia nei vostri mezzi, aprendo scenari stimolanti. In amore si respira aria di rinascita, tra nuovi incontri e legami che si rafforzano, anche se qualcuno dovrà fare chiarezza. Professionalmente tornate brillanti e convincenti, capaci di coinvolgere chi vi circonda. La fortuna riprende a girare dalla vostra parte, premiando coraggio e visione.
CANCRO
Le energie di marzo vi spingono a uscire dal guscio e ad affrontare con slancio le sfide quotidiane. In amore cresce la passione e la voglia di mettersi in gioco, anche se sarà bene evitare incomprensioni. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti e concrete, soprattutto per chi vuole innovare. La fortuna sostiene i progetti audaci, purché non dimentichiate di dosare le forze.
LEONE
Il mese richiede pazienza ma promette una graduale risalita di tono e motivazione. In amore ritrovate sintonia e occasioni stimolanti, anche se a volte potreste agire con troppa impulsività. Nel lavoro emergono opportunità importanti, specie se mantenete lucidità nelle scelte. La fortuna cresce nella seconda parte del periodo, riportando fiducia e slancio.
VERGINE
Marzo vi mette alla prova con qualche giornata storta, ma nel complesso avete risorse solide su cui contare. In amore la passione si riaccende, pur senza grandi certezze per chi è in cerca di novità. Sul lavoro avanzate con prudenza, anche se vi sembrerà di procedere più lentamente del previsto. La fortuna c’è, ma chiede discernimento e realismo nelle scelte.
BILANCIA
Il mese vi restituisce leggerezza e nuove opportunità, pur con qualche tensione da gestire. In amore le emozioni sono intense e talvolta contrastanti, tra passione e suscettibilità. Sul lavoro si aprono occasioni interessanti, ma servirà diplomazia per evitare conflitti. La fortuna vi sostiene, a patto di non lasciarvi trascinare da reazioni impulsive.
SCORPIONE
Dopo fatiche recenti, marzo segna una ripartenza energica e stimolante, ricca di movimento. In amore tornano passione e desiderio di coinvolgimento, anche se qualcuno preferirà proteggersi emotivamente. Professionalmente affrontate sfide che possono trasformarsi in trampolini di lancio. La fortuna favorisce chi pianifica con attenzione e non si lascia guidare solo dall’istinto.
SAGITTARIO
Un mese vivace ma da affrontare con prudenza, evitando scelte affrettate. In amore c’è chi vive un periodo luminoso e chi, invece, sente il bisogno di riflettere prima di cambiare rotta. Sul lavoro la creatività è premiata, soprattutto nella seconda parte del mese quando tornano energia e fiducia. La fortuna è altalenante e richiede senso critico.
CAPRICORNO
Marzo vi dona determinazione e voglia di costruire, con un forte desiderio di concretezza. In amore emergono tensioni che possono ravvivare o mettere alla prova i rapporti, a seconda della solidità del legame. Sul lavoro raccogliete consensi e risultati, pur con qualche calo di energia da gestire. La fortuna premia costanza e disciplina.
ACQUARIO
Il mese è dinamico e promettente, ideale per gettare basi solide per il futuro. In amore si respira aria di rinnovamento, con scelte importanti che possono cambiare il corso delle relazioni. Sul lavoro brillate per intuizione e capacità comunicativa, diventando punti di riferimento. La fortuna vi accompagna, soprattutto se seguite l’istinto con lucidità.
PESCI
Marzo vi vede sensibili ma determinati, pronti a fare un bilancio costruttivo e a rilanciare i vostri obiettivi. In amore cresce la dolcezza e la voglia di esprimere sentimenti autentici, anche se non sempre vi mostrate senza difese. Nel lavoro emergono creatività e capacità di mediazione. La fortuna vi sostiene, purché evitiate scelte azzardate e restiate con i piedi per terra.