Jaecoo amplia la gamma europea con la 8 SHS-P, un suv di segmento medio-alto con sistema ibrido plug-in ad autonomia estesa con oltre 1.100 chilometri di autonomia estesa e abitacolo a sette posti. Il modello arriverà sul mercato nel corso del 2026 e rappresenta la proposta più grande del marchio del gruppo Chery, pensata per chi cerca tanto spazio e oltre 400 cavalli di potenza.

Jaecoo 8 dimensioni e abitacolo

La Jaecoo 8 misura 4.820 mm in lunghezza, 1.930 mm in larghezza e 1.710 mm in altezza, con un passo di 2.820 mm. Numeri che la collocano nel cuore del segmento D-E, con una configurazione interna a sette posti. L’impostazione è quella tipica dei suv del marchio, con linee squadrate e frontale dominato da una grande calandra. La struttura promette una rigidità torsionale fino a 25.000 Nm/rad, dato rilevante per stabilità e comfort.

Interni Jaecoo 8 SHS-P All’interno la plancia è dominata da due schermi da 12,3 pollici, uno per la strumentazione e uno per l’infotainment. Tra le dotazioni previste figurano sedili rivestiti in pelle, climatizzazione con numerose bocchette distribuite nell’abitacolo e head-up display con realtà aumentata. La Jaecoo 8 integra una dotazione tecnologica completa. Tra gli elementi principali ci sono l’head-up display con realtà aumentata da 50 pollici, la visione panoramica a 540 gradi e un pacchetto di 19 sistemi di assistenza alla guida. Per il comfort è previsto un impianto di climatizzazione con 25 bocchette e sospensioni a controllo elettronico CDC, che regolano lo smorzamento in tempo reale in base alle condizioni del fondo.