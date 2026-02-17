 Carnevale, le foto più belle da tutta Italia, dalla battaglia delle arance di Ivrea ai carri di Viareggio
Carnevale, dalla battaglia delle arance di Ivrea ai carri di Viareggio: le foto più belle

Il Carnevale porta in tutta Italia un'esplosione di colori, maschere e tradizioni che uniscono città e borghi in un’unica grande festa. Dalle sfilate storiche alle rievocazioni popolari, ogni luogo rinnova il proprio rito, trasformando febbraio in un viaggio tra creatività, cultura e identità che continua a incantare generazioni

