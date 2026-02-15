Carnevale Viareggio, sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO

 Carnevale di Viareggio 2026, sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO | Sky TG24
Carnevale di Viareggio

Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO

Lifestyle fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

Si è tenuto il quarto Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio, giunto alla sua 153esima edizione. Diversi i temi affrontati dai carri quest’anno, dalla satira politica e sociale all’attualità culturale, e tanti i Grandi della Terra presi di mira, da Ursula von der Leyen a Donald Trump

Si è tenuto il quarto Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio, giunto alla sua 153esima...

