Carnevale Viareggio, sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO

Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO
Si è tenuto il quarto Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio, giunto alla sua 153esima edizione. Diversi i temi affrontati dai carri quest’anno, dalla satira politica e sociale all’attualità culturale, e tanti i Grandi della Terra presi di mira, da Ursula von der Leyen a Donald Trump
- Oggi, domenica 15 febbraio, a Viareggio si è tenuto il quarto Corso Mascherato del Carnevale: la sfilata, che porta i carri allegorici in giro per il Circuito sui Viali a Mare della città toscana, ha come sempre attirato l’attenzione di grandi e piccini.
- I temi affrontati nei carri del 2026 spaziano dalla satira politica e sociale (quest’anno particolarmente legati agli esteri), all’attualità culturale, senza rinunciare alla dimensione onirica e fiabesca che da sempre caratterizza il Carnevale viareggino.
- Dopo i tre colpi di cannone rituali, che aprono e chiudono la sfilata, hanno iniziato a sfilare i carri di Prima Categoria, i più imponenti e grandi. Il primo, ironicamente chiamato La Gallina Dalle Uova D’Oro di Alessandro Avanzini, ha come protagonista la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nei panni di una gallina d’oro che produce bombe.
- Altro carro di cui si è parlato molto è stato quello sui Casinò rien ne va plus, dove si vedono raffigurati Putin, Xi Jinping, Netanyahu, Von der Leyen e Trump giocarsi tutto al Casinò sotto lo sguardo di un croupier d’eccezione, il Diavolo.
- I Grandi della Terra sono presenti anche in un altro carro, denominato I samurai del potere: Trump, Putin e Xi, vestiti eccezionalmente da samurai, sono pronti a sfidarsi.
- Non manca anche la dimensione fiabesca: tra i carri c’è anche In bocca al lupo, carro allegorico dove si vede Cappuccetto Rosso fare amicizia con il lupo.
- La fiaba è al centro anche del carro Nel campo dei miracoli che si ispira alla favola di Pinocchio di Carlo Collodi: il gatto e la volpe sono i protagonisti in un grande bazar dove si vendono oggetti di ogni tipo, compresa fama e successo. Il tema vuol fare riflettere sulla società attuale e le illusioni delle promesse facili.
- Presente anche l'attualità, come il cambiamento climatico, rappresentato da questo carro The Last Hop(e). Il cambiamento climatico è una bufala. Protagoniste del carro sono delle rane giganti fluorescenti che mostrano la fragilità della natura.
- Al Carnevale di Viareggio ha fatto capolino anche il tema della violenza di genere. Un esempio è il carro Nemmeno con un fiore dove si vede una donna in mezzo a un rovo di spine, che si trasforma poi in un campo di fiori.
- Altro tema toccato è la differenza tra la vita non vissuta e quella invece che si vive quando si osserva e si apprezza appieno ogni momento. Una dicotomia ben evidente nel carro Io vivo in questo momento, dove si vede la differenza tra l’esterno della casa, cupo e tetro, e i colori che appaiono appena si apre, rivelando una giovane donna che lavora a maglia.