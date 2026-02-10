Carnevale 2026, da Venezia a Sciacca: le sfilate più belle d'Italia
La Serenissima quest'anno sceglie il tema Olimpiadi. Fano, nelle Marche, accoglie il tre volte premio Oscar Dante Ferretti per la direzione artistica e Putignano, nel cuore delle Murge baresi, festeggia l’edizione numero 632 del Carnevale più lungo d’Italia. Regione in cui vai, festeggiamenti che trovi. Dal Veneto alla Sardegna, passando per Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, il Belpaese tra gennaio e febbraio è un tripudio di manifestazioni colorate ed eventi legati a tradizioni secolari
A cura di Costanza Ruggeri
- Il nostro viaggio alla scoperta dei carnevali più belli e suggestivi d'Italia parte da Venezia. L'evento, in programma dal 31 gennaio al 17 febbraio, quest'anno celebra le Olimpiadi con un tema che intreccia storia, arte e sport. “Olympus – Alle origini del gioco" rimanda alla Venezia dei secoli passati, dove il Carnevale era un grande palcoscenico di competizioni, spettacoli acrobatici e prove di abilità collettiva.
- Quello di Ivrea è uno dei carnevali più antichi e spettacolari d’Italia, inserito dal 1956 tra le manifestazioni italiane di rilevanza internazionale. Il culmine, come ogni anno, arriverà con la celebre Battaglia delle Arance con squadre a piedi che rappresentano gli insorti e carri da getto che incarnano simbolicamente le forze del potere: un'esperienza da seguire in giro per la città dal 15 al 17 febbraio.
- 100 mila persone hanno assistito domenica 1 febbraio alla sfilata inaugurale del Carnevale di Viareggio. I corsi mascherati si terranno giovedì 12 febbraio, domenica 15, martedì 17 e sabato 21. da sempre i veri protagonisti delle sfilate sono le grandi opere allegoriche, i giganti di cartapesta – meglio conosciuti come carri di prima categoria – concepiti e realizzati dai “carristi” che si danno battaglia per aggiudicarsi il premio finale.
- Torna in scena in cinque domeniche tra febbraio e marzo il Cento Carnevale d'Europa, in provincia di Ferrara, l'unico gemellato con Rio de Janeiro: musica, spettacoli dal vivo e, soprattutto, i grandi carri di cartapesta dei Fantasti100, Risveglio, Mazalora, Ragazzi del Guercino e Toponi che sfilano lungo il corso. A fimare la kermesse da 35 anni è Ivano Manservisi e gli ospiti dell'edizione 2026 sono Jack La Furia e Rose Villain.
- Ci spostiamo a Fano, nelle Marche, per assistere a un carnevale (una delle manifestazioni popolari più antiche d’Europa) che, quest'anno, si presenta come un grande racconto collettivo ispirato al cinema, all’immaginazione e alla forza espressiva della cartapesta, con la direzione artistica di Dante Ferretti, tre volte Premio Oscar e maestro della scenografia cinematografica internazionale.
- Arriviamo a Ronciglione, nel viterbese, per la sesta tappa del nostro viaggio lungo l'Italia alla scoperta dei suoi carnevali più suggestivi. Il borgo dei monti Cimini, noto come il Paese del Carnevale, ospita da secoli la manifestazione in maschera più popolare della Tuscia, erede delle Pubbliche allegrezze che si svolgevano a Roma tra Cinquecento e Seicento. La manifestazione inizia il giovedì grasso con la spettacolare cavalcata degli ussari.
- Edizione numero 632 per il Carnevale di Putignano, in Puglia, che fino al 17 febbraio ha in programma sfilate, riti della tradizione e musica. Cominciato lo scorso 17 gennaio è considerato il Carnevale più lungo d’Italia e uno degli eventi culturali più antichi d’Europa. Tema dell'edizione 2026 è il "Paradosso" e grande protagonista di questa edizione è il Teatro Comunale che torna a essere una vera e propria pista da ballo, come negli anni '50.
- Arriviamo in Sicilia per assistere al 400° anniversario del Carnevale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati si svolgeranno il 14, il 15, il 20, il 21 e il 22 febbraio. La maschera simbolo è Peppe Nappa: fin dalla metà del XX secolo è protagonista della festa, ricevendo simbolicamente le chiavi della città e partecipando alle sfilate prima del rogo finale che chiude i festeggiamenti.
- Per le ultime due tappe del nostro giro tra i carnevali più belli d'Italia arriviamo in Sardegna. A Oristano, l'ultima domenica e l'ultimo martedì di Carnevale, si svolge una delle più antiche e spettacolari corse equestri del Mediterraneo: Sa Sartiglia, la storica giostra di origine medievale. Protagonisti saranno i cavalieri mascherati guidati dal Componidori, impegnati nella corsa alla stella e nelle spettacolari pariglie lungo le vie del centro storico.
- Dal 24 gennaio al 21 febbraio il paese di Mamoiada, in provincia di Nuoro, torna a vivere il suo Carnevale storico, uno degli appuntamenti più identitari dell'Isola, tra fuochi, maschere e riti arcaici. Al centro della festa i Mamuthones e gli Issohadores, protagonisti di uscite rituali e delle sfilate attraverso il centro storico. I momenti clou sono previsti per domenica 15, lunedì 16 e martedì grasso 17 febbraio, con eventi che animeranno il centro storico della cittadina.