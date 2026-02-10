Carnevale 2026, da Venezia a Sciacca: le sfilate più belle d'Italia

La Serenissima quest'anno sceglie il tema Olimpiadi. Fano, nelle Marche, accoglie il tre volte premio Oscar Dante Ferretti per la direzione artistica e Putignano, nel cuore delle Murge baresi, festeggia l’edizione numero 632 del Carnevale più lungo d’Italia. Regione in cui vai, festeggiamenti che trovi. Dal Veneto alla Sardegna, passando per Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, il Belpaese tra gennaio e febbraio è un tripudio di manifestazioni colorate ed eventi legati a tradizioni secolari

A cura di Costanza Ruggeri