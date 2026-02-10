 Carnevale 2026, dove andare: le sfilate più belle d'Italia, da Venezia a Viareggio. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carnevale 2026, da Venezia a Sciacca: le sfilate più belle d'Italia

Lifestyle fotogallery
10 foto
©Getty

La Serenissima quest'anno sceglie il tema Olimpiadi. Fano, nelle Marche, accoglie il tre volte premio Oscar Dante Ferretti per la direzione artistica e Putignano, nel cuore delle Murge baresi, festeggia l’edizione numero 632 del Carnevale più lungo d’Italia. Regione in cui vai, festeggiamenti che trovi. Dal Veneto alla Sardegna, passando per Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, il Belpaese tra gennaio e febbraio è un tripudio di manifestazioni colorate ed eventi legati a tradizioni secolari

A cura di Costanza Ruggeri

Lifestyle: Ultime gallery

Le migliori città nel mondo per viaggi da soli nel 2026: classifica

Lifestyle

Secondo i "Travelers' Choice Awards" stilati dalla piattaforma di viaggi TripAdvisor, Dublino,...

11 foto

Libri per bambini e ragazzi per raccontare l'Amore e le Olimpiadi

Lifestyle

I Giochi invernali Milano Cortina sono destinati ad entrare nella storia dello sport mondiale....

8 foto

Sulla neve di Cortina, i luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti

Lifestyle

Dallo storico Hotel de la Poste, dove ha soggiornato anche Hemingway, al rinnovato Ancora che...

31 foto

Il dobermann Penny è il cane più bello del mondo del 2026

Lifestyle

Anche quest’anno la mostra canina del Westminster Kennel Club ha eletto il cane più bello del...

10 foto

Giornata mondiale della Nutella 2026, prodotti iconici da non perdere

GUIDA ACQUISTI

Il 5 febbraio si celebra il World Nutella Day, la giornata dedicata alla crema spalmabile più...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara e programma di oggi

Sport

È il giorno della regina del ghiaccio Arianna Fontana, ai suoi sesti Giochi: alla Milano Ice...

Foibe, oggi si celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime

Cronaca

Istituita nel 2005, la ricorrenza ha l'obiettivo di tenere vivo il ricordo delle persone uccise...

foibe

Ucraina, governo pronto a porre la fiducia sul Dl aiuti

Mondo

Un pugno di emendamenti al dl Ucraina per dire stop all'invio di armi a Kiev segna l'asse tra i...